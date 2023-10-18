Двух девятиклассников из Химок задержали за избиения в московском «Авиапарке»

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Двух девятиклассников из подмосковных Химок задержали за избиения одноклассников и случайных людей в московском ТЦ «Авиапарке», сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, подростки учатся в химкинской школе №29.
Издеваясь над одноклассниками и своими сверстниками в столичных торговых центрах, парни записывали все происходящее на видео и выкладывали в Telegram.
Сейчас известно как минимум о четырёх пострадавших от рук хулиганов. По этим эпизодам уже возбуждено уголовное дело, подростков задержали.
Столичный Следственный комитет разыскивает пострадавших от рук злоумышленников, а также возможных соучастников.
Напомним, прокуратура московской школы № 2025 проверит одну из столичных школ, после сообщения об унижении пятиклассника в туалете.
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Издеваясь над одноклассниками и своими сверстниками в столичных торговых центрах, парни записывали все происходящее на видео и выкладывали в Telegram.
Столичный Следственный комитет разыскивает пострадавших от рук злоумышленников, а также возможных соучастников.
Напомним, прокуратура московской школы № 2025 проверит одну из столичных школ, после сообщения об унижении пятиклассника в туалете.
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Евгения Парфентьева