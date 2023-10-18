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Двух девятиклассников из Химок задержали за избиения в московском «Авиапарке»

18 октября 2023, 20:24
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

Двух девятиклассников из подмосковных Химок задержали за избиения одноклассников и случайных людей в московском ТЦ «Авиапарке», сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, подростки учатся в химкинской школе №29.

Издеваясь над одноклассниками и своими сверстниками в столичных торговых центрах, парни записывали все происходящее на видео и выкладывали в Telegram.


Сейчас известно как минимум о четырёх пострадавших от рук хулиганов. По этим эпизодам уже возбуждено уголовное дело, подростков задержали.

Столичный Следственный комитет разыскивает пострадавших от рук злоумышленников, а также возможных соучастников.

Напомним, прокуратура московской школы № 2025 проверит одну из столичных школ, после сообщения об унижении пятиклассника в туалете.

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Москвичка вызвала полицейских к своей дочери, чтобы её отучили курить электронку
Baza: Москвичка вызвала полицейских, чтобы они отучили её дочь курить вейп
18 октября 2023, 20:36

Фото: iStock/Igor Ilkov

В Москве 45-летняя Светлана обратилась в полицию с заявлением о том, что якобы ее дочь пытался изнасиловать незнакомец. На самом же деле Светлана хотела, чтобы сотрудники правоохранительных органов отучили ее дочь курить электронные сигареты. Об этом сообщает Baza.
Сообщается, что когда полицейские приехали на вызов, то москвичка призналась в своем обмане. Светлане не нравилось, что ее дочь курит, однако повлиять на нее словами не получалось, поэтому женщина решила обратиться к правоохранителям.

Теперь москвичку ожидает проверка по причине ложного вызова полиции.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Электрогорске восьмиклассник скончался после курения электронной сигареты. Мальчик потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Товарищ вызвал скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

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В Екатеринбурге силовики задержали известного вора в законе
18 октября 2023, 20:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали известного криминального авторитета Марселя Гасанова, сообщает E1.RU со ссылкой на свои независимые источники.
«Его взяли у «Каспия» (кафе). Скрутили, надели черный мешок на голову и увезли на допрос. В чем конкретно его подозревают, пока непонятно», - прокомментировал ситуацию собеседник издания. 

При этом, в пресс-службе свердловского МВД заявили, что Гасанова задержали в рамках стандартного мероприятия по борьбе с организованной преступностью. Помимо него в этот день были задержаны еще три человека, в машине которых обнаружили оружие. На найденные пистолеты Макарова у подозреваемых не было документов.

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#мвд
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#полиция
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В Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ Стручева
18 октября 2023, 19:42

Фото: iStock/Chalabala

65-летняя Маргарита Стручева пропала в Москве.
Маргариту Стручеву не видели на работе в Исторической библиотеке с 11 октября. Ранее к ней в библиотеку несколько раз приходили якобы сотрудники МВД и искали женщину, подозревая её в мошенничестве.
 
Baza пишет, что во время последнего звонка родственникам Стручева была очень напряжена и просила в долг 5 млн рублей. После отказа, женщина просила уже 2,5 млн, а затем и вовсе сказала, что всё в порядке, и скоро она вернётся домой. Больше на связь Стручева не выходила. Потом с племянницей связались неизвестные. У них был украинский акцент. Они требовали выкуп. В противном случае обещали прислать женщину  по кусочкам.

Двоюродная племянница и коллега женщины обратились с заявлением в полицию. Получив заявление о пропаже, полицейские вскрыли квартиру Стручевой, где никого не было. Поиски продолжаются.

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#чп
#происшествие
#полиция
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The Sun: Рейс EasyJet задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар
18 октября 2023, 19:37

Фото: iStock/nechaev-kon

Рейс авиакомпании EasyJet задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар, об этом сообщает The Sun.
Airbus A320 авиакомпании EasyJet совершить полет из Амстердама в Манчестер. Однако, ожидающие приглашение на посадку люди продолжали смотреть на всё увеличивающееся время вылета на электронном табло. 

«В конце концов пилот вышел и сказал нам, что в кабине его укусил комар, поэтому он хочет провести глубокую очистку всего самолета на случай, если насекомых окажется больше», - рассказала изданию пассажирка. 

Авиакомпания извинилась перед пассажирами и предоставила им ваучер на питание в размере 3,9 фунта (462 рубля).

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#задержки
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В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве
18 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/Artem Zakharov

В Краснодарском крае дядя хотел заплатить убийце 25 тысяч рублей, чтобы тот избавился от его племянника, сообщает «Осторожно, новости».
Расправиться с племянником 62-летний житель города Абинск решился из-за спора о наследстве. 

В июле пенсионер устал от нескончаемых перепалок и начал искать исполнителя для убийства 43-летнего работника Абинского электрометаллургического завода. За это дело дядя был готов заплатить 25 тысяч рублей. 

Однако, найти убийцу мужчина не успел. О поиске киллера узнали правоохранители. 

Краснодарца задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на организацию убийства».

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#уголовное пенсионер
#покушение
#краснодарский край
#убийство
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Суд арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Логинову
18 октября 2023, 18:54

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Юлию Логинову, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, мать 15 детей из Люберец оказалась им не родной. Она не родила ни одного из них и не взяла из детского дома. К томцу же, документы всех несовершеннолетних - поддельные. 12 детей из 15 являются инвалидами. 

47-летнюю Юлию Логинову отправили в следственный изолятор на два месяца. Такая же участь постигла 31-летнюю Фирузу из Узбекистана. В 2015 и 2016 годах она продала Логиновой двоих детей.

В ближайшее время ожидается арест 44-летней руководительницы женского кризисного центра Натальи Патоки. Она, как и Логинова, воспитывала 15 детей и была её подельницей.

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Прокуратура проверит московскую школу, в которой мальчика унизили в туалете

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#суд
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В Ленобласти задержали мужчину, который убил и расчленил собственного сына
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве и расчленении сына
18 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении собственного сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, 63-летний мужчина в ходе распития спиртных напитков нанес четыре ножевых ранения своему 36-летнему сыну, после чего решил избавиться от тела.

В ванной он расчленил труп, разложил части тела по пакетам и вывез на автомобиле к речке. Однако выбросить все части тела в речку ему не удалось, одна рука осталась прямо на проезжей части.

Подозреваемый в преступлении не смог объяснить, почему оставил руку валяться на дороге. По его словам, все было как в тумане.

Напомним, в Ленинградской области у трассы «Скандинавия» в реке найдено расчлененное тело мужчины, также останки обнаружили и на проезжей части.

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#мужчина
#тела
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В Брянской области приставы задержали двух «пчел», ищущих мед
Брянские приставы задержали двух копавших землю мужчин, назвавших себя пчелами
18 октября 2023, 18:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

Судебные приставы задержали двух подозрительных граждан возле Брянского районного суда, которые копали землю. Они заявили, что являются пчелами и ищут мед. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Брянской области.
Сообщается, что у мужчин была зафиксирована невнятная речь, по предварительной информации, они находились в состоянии наркотического обвинения. Задержанных передали полицейским для оформления нарушения и привлечения к ответственности.

Ранее сообщалось, что победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. У него было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.

Ему грозит до трех лет тюремного заключения за хранение наркотиков. Из-за невнятной речи танцор не смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, откуда у него появились наркотики. 

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#наркотики
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В Санкт-Петербурге мужчина бросался голубями в людей на набережной
18 октября 2023, 17:55

Фото: istockphoto/Natalya Vilman

В Санкт-Петербурге выписали штраф фотографу, который предлагал гостям города делать снимки с птицами.
Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. Инцидент случился в сентябре. Вместе с ещё тремя мужчинами фотограф ходил по территории около крейсера «Аврора» с голубями в руках. Потом предприниматели начали бросаться в людей птицами, нецензурно выражаться и шуметь.
 
На одного из мужчин был составлен административный протокол. Фигурант в суд не явился. Его оштрафовали за мелкое хулиганство на 900 рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил проверку после видеоролика, на котором житель Новороссийска толкает в лифте мальчика-аутиста, сообщили в СК РФ по Краснодарскому края.

Следователи проверили камеру видеонаблюдения из лифта, на которой видно, что 10-летний мальчик перемещается по кабине и, в определенный момент, случайно задевает незнакомого мужчину. Взрослый человек оттолкнул ребенка настолько сильно, что тот испугался и спрятался за спину дедушки.

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