Двух мальчиков засосало в водопропускную трубу в Приморье

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В Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хорольского района.
Сообщается, что мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.
На месте трагедии работают правоохранительные органы.
Напомним, ранее в Челябинской области полиция задержала школьного учителя по подозрению в изнасиловании восьмилетней ученицы. Третьеклассница рассказала маме о том, что её изнасиловал учитель русского языка и литературы. По словам девочки, насилие произошло на Касаргинском кладбище в деревне Касарги. Сейчас в деле разбираются следователи.
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Екатерина Коршунова