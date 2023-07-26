Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Москвичей задержали за нападение на трассе М4 «Дон» и хищение 11 млн рублей

Москвичей задержали за нападение на трассе М4 «Дон» и хищение 11 млн рублей

26 июля 2023, 10:37

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники полиции задержали двух москвичей по подозрению в нападении на водителя машины на трассе М4 «Дон» в Тульской области и хищении более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает АГН «Москва».
Сообщается, что на 153 км трассы М4 «Дон» преступники на двух машинах догнали иномарку и спровоцировали аварию.

«Злоумышленники избили водителя и, угрожая ножом, отобрали у него более 11 миллионов рублей, мобильный телефон и видеорегистратор, после чего скрылись», — цитирует АГН «Москва» официального представителя МВД России Ирину Волк.


Отмечается, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Напомним, ранее в подмосковной Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию. Сообщается, что с помощью нарколаборатории был организован сбыт наркотических средств синтетического происхождения в большом количестве партий. Участники преступной группы — граждане Украины. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

​​​​​В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию

Задержан по делу о мошенничестве проректор РАНХиГС Назаров

Зампреда правительства Карачаево-Черкесии задержали за хищение средств
#трасса
#хищение
#МВД
#Тульская область
Читайте нас в
Газель в Тюмени взорвалась и разлетелась на куски
Газель разлетелась на куски прямо посреди тюменской трассы ТКАД
26 июля 2023, 11:07

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Тюмени газель загорелась, взорвалась и разлетелась на куски, видео публикует у себя Telegram-канал Mash.
Зрелищный взрыв произошел на 44-м километре ТКАД.  

По информации СМИ, из газели начало подтекать машинное масло. Каким образом посреди трассы занялось пламя – пока что неизвестно, однако, на кадрах видно, что машина сперва загорелась, затем вспыхнула, а в итоге взорвалась и разлетелась на мелкие кусочки.  

К счастью, в момент взрыва внутри никого не было. Водители, проезжавшие мимо, также не пострадали. 

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Читайте также:

В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»*

В Новосибирске сын участника СВО самостоятельно отбился от взрослого мужчины с ножом

Захарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию
#ТКАД
#Тюмень
#Газель
#Взрыв
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли оборудование на железной дороге
26 июля 2023, 10:53

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

В Санкт-Петербурге диверсанты совершили поджёг шкафа управления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок.
Telegram-канал Shot сообщает, что дежурная на железной дороге заметила горящее оборудование рядом с Финским заливом на станции Лисий Нос и оперативно позвонила в экстренные службы.
 
Специалисты обнаружили на месте поврежденный шкаф. Нижняя часть двери кто-то отогнул. По предварительной версии, его подожгли.
 
Полиция начала поиски диверсантов.

Читайте также:

Железная дорога была повреждена в Крыму

Диверсант с иконой поджег релейный шкаф в Липецкой области

Рогов: ФСБ ликвидировала четырех диверсантов, планировавших ударить по ЗАЭС
#Санкт-Петербург
#диверсия
#железная дорога
Читайте нас в
В Подмосковье врач заказала убийство бывшего мужа-врача
26 июля 2023, 10:26

Фото: iStock/Rawf8

51-летняя врач-терапевт Ашукинской городской больницы искала киллера для своего экс-мужа, врача-педиатра из Щёлковской больницы.
Baza пишет, что следователи «помогли» найти женщине исполнителя. Операция проходила под контролем сотрудников полиции. 

25 июля в кабинет женщины пришёл подставной киллер и показал женщине фото убитого мужа. Также предоставил в качестве доказательства  портмоне «убитого», его паспорт и телефон. В этот момент женщину задержали. 

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

В США мать попыталась нанять киллера для убийства трёхлетнего сына

В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий

В Краснодаре пенсионерка искала киллера, чтобы убить участкового
#киллер
#Подмосковье
#врач
Читайте нас в
В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию
В Шатуре сотрудники ФСБ ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию
26 июля 2023, 10:02

Фото: iStock/vladans

В подмосковной Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию. Об этом сообщает ФСБ.
Сообщается, что с помощью нарколаборатории был организован сбыт наркотических средств синтетического происхождения в большом количестве партий. Участники преступной группы — граждане Украины. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что в лаборатории по производству наркотиков было изъято более 57 килограмм производного наркотического средства N-метилэфедрон и 4 тонны наркосодержащей жидкости.

Напомним, ранее подмосковные полицейские задержали наркодельцов в деревне Карманово Талдомского городского округа. Задержанные – 22-летний житель Орла и 32-летний ранее судимый житель Волгоградской области. Их подозревают в незаконном изготовлении и хранении наркотиков для дальнейшего сбыта. Эксперты выяснили, что изъятый порошок содержит наркотик N-метилэфедрон. Позже полицейские выявили в Тверской области ещё одну лабораторию, где подозреваемые производили наркотики.

Читайте также:

Под Талдомом задержали двух создавших нарколаборатории приезжих

Baza: Из отдела полиции Магнитогорска пропали наркотики, которые были вещдоками по уголовным делам

В Перми у борца с наркотиками обнаружили 200 грамм метадона
#наркотики
#Шатура
#нарколаборатория
#ФСБ
Читайте нас в
В Тольятти женщина заставляла маленьких детей есть кошачий корм
26 июля 2023, 09:57

Фото:istockphoto/jirkaejc

27-летняя ранее судимая жительница Тольятти избивала малолетних детей и заставляла их питаться кошачьим кормом.
«Блокнот» пишет, что уголовное дело возбудили в отношении жительницы Тольятти, которая оставила на несколько суток своих детей дома без воды и еды. Плач трехлетней девочки и двухмесячного мальчика услышали соседи спустя несколько дней.   
 
Полицейские выяснили, что женщина постоянно била, унижала и оставляла детей одних. Когда не хотела кормить детей, просто высыпала на пол кошачий корм и говорила: «Жри!».
 
Детей изъяли из семьи и поместили в государственное учреждение. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Ростовской области родители избивали и морили голодом приёмных детей

В Москве маленький ребенок получил травму при драке бабушки и няни

Пятидесятилетний мужчина избивал и морил голодом своего 11-летнего сына в Москве
#дети
#кошачий корм
#мать
Читайте нас в
В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»*
В Абакане задержали мужчину, пропагандировавшего деятельность «Азова»*
26 июля 2023, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

Спецслужбы Хакасии задержали в Абакане члена украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», который пропагандировал деятельность нацбата «Азов»*, сообщает ФСБ по Республике.
«Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в украинское военизированное националистическое объединение «Азов»* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры», - прокомментировали ситуацию представители службы.  

На задержанного возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видеоролике, который опубликовал Зеленский, он, вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, садится в самолет вместе с группой военных.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Читайте также:

В Киеве водитель задавил двух украинских военных, один из них погиб

Захарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

В Новосибирске сын участника СВО самостоятельно отбился от взрослого мужчины с ножом
#Нацбат
#Хакассия
#Пропаганда
#Уголовное дело
Читайте нас в
В Рязанской области загорелись вагоны с серой
26 июля 2023, 09:45

Фото: iStock/Matt277

На железнодорожном вокзале в Сасово загорелись вагоны с серой.
Пожар случился около 7 утра. Сначала задымились 4 вагона, а затем произошло возгорание. Площадь пожара составила 80 кв. м. Его уже ликвидировали. Рассматривается версия поджога. Территория оцеплена, пишет Shot. 
 
По данным Baza, все пассажиры и жители близлежащих домов были эвакуированы.
 
Сообщается, что сотрудник РЖД отравился парами серы во время пожара. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Читайте также:

Бывший министр обороны Греции призвал запросить у России самолеты для тушения пожаров

РИА Новости: С острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч туристов

Лесной пожар охватил три отеля на Родосе, туристов эвакуировали

#Рязанская область
#пожар
#вагоны с серой
Читайте нас в
В Москве на детской площадке мальчик ранил ножом сверстника
26 июля 2023, 09:36

Фото:istockphoto/SbytovaMN

8-летний мальчик ранил ножом сверстника на детской площадке.
РЕН ТВ сообщает, что ЧП случилось 24 июля на Новочеремушкинской улице. Во время игр с другими детьми мальчик достал складной нож, а потом ранил одного из детей в области сгиба руки и предплечья.
 
После этого мальчик убежал, мама пострадавшего отвезла сына в больницу, а после обратилась с заявлением в полицию.
 
Правоохранители проводят проверку.

Читайте также:

Десятилетний сын военного отбился от рецидивиста с ножом

Рабочий пырнул ножом девушку из-за отказа принять на работу его тёщу

Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань
#Москва
#дети
#нож
Читайте нас в
В Саратовской области в подвале здания полиции нашли конверт с надписью «Яд»
26 июля 2023, 09:16

Фото: iStock/vmargineanu

Конверт пролежал в подвале несколько лет, а обнаружили его только сейчас.
Baza пишет, что бумажный конверт обнаружили во время проверки в здании полиции в посёлке Озинки. В конверте действительно находился яд —там лежал хлорид ртути. Вещество было изъято в ходе расследования ещё 5 лет назад. Согласно документам, его отправили в Минздрав Саратовской области, но на деле просто закинули в подвал.
 
Теперь старшину полиции, который в 2017 был ответственным за хранение вещественных доказательств, проверяют. Из-за найденного конверта, возможно, возбудят дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

Читайте также:

Утечка опасного вещества произошла на железной дороге в Приамурье

Кассетными боеприпасами Байден нанес удар по США

В Мытищах приступили к очистке Ядреевского пруда
#Саратовская область
#яд
#полиция
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников