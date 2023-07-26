Москвичей задержали за нападение на трассе М4 «Дон» и хищение 11 млн рублей

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Сотрудники полиции задержали двух москвичей по подозрению в нападении на водителя машины на трассе М4 «Дон» в Тульской области и хищении более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает АГН «Москва».
Сообщается, что на 153 км трассы М4 «Дон» преступники на двух машинах догнали иномарку и спровоцировали аварию.
Отмечается, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ.
Напомним, ранее в подмосковной Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию. Сообщается, что с помощью нарколаборатории был организован сбыт наркотических средств синтетического происхождения в большом количестве партий. Участники преступной группы — граждане Украины. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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«Злоумышленники избили водителя и, угрожая ножом, отобрали у него более 11 миллионов рублей, мобильный телефон и видеорегистратор, после чего скрылись», — цитирует АГН «Москва» официального представителя МВД России Ирину Волк.
Напомним, ранее в подмосковной Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию. Сообщается, что с помощью нарколаборатории был организован сбыт наркотических средств синтетического происхождения в большом количестве партий. Участники преступной группы — граждане Украины. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Екатерина Коршунова