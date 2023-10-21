Двух пропавших мальчиков из Подмосковья ищут вторые сутки

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11-летний Владимир и 13-летний Артем из подмосковной деревни Мисайлово пропали 20 октября. Их поиски продолжаются вторые сутки. Об этом сообщает 112.
По словам матери пропавших мальчиков, возле школы они встретили более взрослого подростка, который помог им доехать до Отрадного. На данный момент его личность устанавливается. Местонахождение мальчиков до сих пор остается неизвестным. Их поисками занимаются волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
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