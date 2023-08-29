Двухлетний мальчик, переживший клиническую смерть после удара током, скончался

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В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик, который пережил клиническую смерть после игры с переходником, скончался в больнице, сообщает «РЕН ТВ».
Напомним, в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после игры с переходником. По информации СМИ, 26-летняя мать занималась домашними делами, пока ее двухлетний сын играл в соседней комнате. В какой-то момент женщина услышала страшный крик своего ребенка. Вбежав в комнату, она нашла сына на полу без сознания. Мальчик успел посинеть.Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мальчика в состоянии клинической смерти.
По факту смерти мальчика возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители выясняют, в каких условиях жил и воспитывался ребенок.
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«Двухлетний мальчик разобрал включенный в розетку переходник и получил удар током. Мальчик попал в реанимацию в состоянии клинической смерти, но на следующий день скончался», - прокомментировал ситуацию источник СМИ, знакомый с ситуацией.
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Евгения Парфентьева