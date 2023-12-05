Двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию

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В Екатеринбурге двухлетний мальчик отравился метадоном и попал в реанимацию. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По данным канала, семье переехала в Екатеринбург в октябре и остановилась у знакомой пожилой пары. Родители оставили ребенка на время похода в магазин. Когда они вернулись, то заметили, что их сын вялый и не реагирует как положено. Они попытались снять симптомы недомогания с помощью лекарства от температуры, но это не помогло, у ребенка начали синеть губы.
Медики диагностировали у ребенка отравление психотропным веществом. Родители признались, что употребляют наркотики последнее время.
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что отцу двухлетней девочки, которая отравилась метадоном в Подмосковье, грозит 15 лет тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак