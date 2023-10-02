Двухлетний ребенок поперхнулся и умер на руках у мамы в столичном ТРЦ

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В московском ТЦ «Соларис» двухлетний ребенок поперхнулся едой, которую дала ему мама и умер прямо у нее на руках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что 40-летняя женщина приехала в ТРЦ на детский день рождения. Дети играли, в какой-то момент мать дала ребенку перекусить. Малыш поперхнулся и начал задыхаться. Женщина пыталась оказать ему первую помощь, также очевидцы вызвали скорую помощь. Однако ребенок скончался до приезда медиков.
Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. При этом уточняется, что семья, в которой рос ребенок, является благополучной.
Ранее стало известно, что в Сочи будут судить блогера-сыроеда, младенец которого умер от истощения. По информации следствия, в феврале 2023 года у сожительницы обвиняемого родился сын весом в 2300 грамм. Отмечается, что ребенок был рожден в ненадлежащих условиях (не в больнице), а также не был зарегистрирован в ЗАГСе после появления на свет.
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Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. При этом уточняется, что семья, в которой рос ребенок, является благополучной.
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Элина Позднякова