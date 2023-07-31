Двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе своего дома

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В городе Сальск Ростовской области двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе дома, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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