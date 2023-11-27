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Двухлетняя девочка отравилась наркотиками в Подмосковье

27 ноября 2023, 17:53
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном, она экстренно госпитализирована в московскую детскую больницу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, скорою помощь вызвали взрослые в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске. По телефону они только смогли сказать, что ребенку очень плохо, после чего девочка потеряла сознание. Бригада медиков оперативно доставила ребенка в столичную детскую больницу в тяжелом состоянии. Там у девочки взяли анализы и выяснили, что малышка отравилась метадоном.

По данному факту сотрудники полиции начали проверку. Выясняется, каким образом наркотик мог попасть в организм двухлетнего ребенка.


Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик встретился с отцом, после чего попал в больницу с наркотическим отравлением. По информации СМИ, мальчика воспитывает мать, а отец лишь иногда забирает сына погулять. Однако, вернувшись с прогулки с папой на этот раз, мальчик стал вести себя крайне странно. Позже выяснилось, что мужчина дал ребёнку «Лирику». Оправдываясь, он заявил, что оказывал сыну первую помощь.

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#девочка
#рф
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Два человека выпрыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара в Новой Москве
27 ноября 2023, 18:08

Фото: iStock/photovs

В Новой Москве при возгорании квартир в одном из многоквартирных домов в поселке Знамя Октября погибли два человека, они выпрыгнули в окно с 11 этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, до возгорания местные жители поселка Знамя Октября услышали крики и хлопки. Позже в квартире на 11 этаже начался сильный пожар. Очевидцы сообщили, что женщина на балконе громко кричала о помощи и говорила, что не виновата. Тогда мужчина толкнул ее вниз, а следом прыгнул сам. Оба они погибли.

Ранее два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Личности и пол жертв устанавливают правоохранители.

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#пожар
#женщина
#жители
#мужчина
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Под Астраханью отчим чуть не убил 3-летнего ребенка из-за проигрыша в World of Tanks
SHOT: Под Астраханью отчим едва не убил пасынка, проиграв в World of Tanks
27 ноября 2023, 18:05

Фото: istock / Marija Stepanovic

В селе Икряное в Астраханской области отчим кинул в ребенка игрушечную машинку из-за проигрыша в World of Tanks Blitz. Удар оказался настолько сильный, что ребенок оказался в больнице.

Как сообщает телеграм-канал SHOT,  20-летний геймер Макс Перец (так он сам называет себя) сидел с пасынком, пока мать ребенка была на работе. Он играл в компьютерную игру, а рядом с ним играл 3-летний ребенок. 

Парень проиграл бой и в порыве гнева схватил игрушку и кинул ее в живот мальчику. Ребенок упал, у него началось внутренне кровотечение в брюшной полости.

Малыша увезли на скорой помощи и сделали ему операцию. Помимо травмы живота, у него возможно есть черепно-мозговая травма. На данный момент информацию о состоянии ребенка врачи не сообщают. 

Мужчина после инцидента сразу убежал. Мать написала на него заявление. Сейчас решается вопрос о его задержании. Отмечается, что раньше в семье проблем не было. 

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Минздрав Палестины назвал число погибших в секторе Газа
Минздрав Палестины: число потерь среди населения Газы достигло 16 тысяч
27 ноября 2023, 17:35

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Число потерь в результате палестино-израильского конфликта в секторе Газа достигло 16 тысяч, 35 тысяч человек ранены. Об этом сообщила глава Минздрава Палестины Мэй Кайле, сообщает издание Asharq Al-Awsat.

Кайле также заявила, что количество людей, пропавших без вести  в результате боевых действий в анклаве, достигло 6 тысяч, среди которых 1700 детей.

Она отметила, что в секторе Газа полностью разрушены 56 тысяч объектов жилья. 240 тысяч зданий повреждены частично.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что политика США в отношении палестино-израильской проблемы привела к тому, что конфликт не был вовремя урегулирован. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сектор газа
#израиль
#хамас
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Совершено покушение на замглавы ВГА Харьковской области Слисаренко
Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил о покушении на своего заместителя
27 ноября 2023, 17:04

Фото: iStock/Motortion

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на жизнь его заместителя было совершено покушение.
«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», - передает РИА Новости слова Ганчева.

По данным администрации, речь идет об Александре Слисаренко. Сейчас спецслужбы разбираются в подробностях происшествия.

23 ноября украинское издание «Страна» сообщало, что в Белгороде взорвали автомобиль замглавы Харьковской области Александра Слисаренко. В публикации утверждалось, что он погиб. Уточнялось, что данную террористическую операцию спланировала и организовала СБУ.

Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. Он был активным участником Харьковской антимайдана. В 2021-2022 принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. На Украине его заочно осудили за госизмену.

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#сбу
#покушение
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В Кирове две 15-летних школьницы умерли на «вписке» с вейпами и снюсом
Тела двух 15-летних школьниц обнаружили в квартире в Кировской области
27 ноября 2023, 17:04

Фото: istock / artolympic

В городе Белая Холуница Кировской области в квартире нашли тела двух 15-летних школьниц. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

«Мать одной из девочек 26 ноября нашла в квартире на улице Володарского тела своей 15-летней дочери и ее подруги. В квартире также нашли шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса», — сообщил источник.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии. С места происшествия изъяли мобильные телефоны девочек.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области шестиклассница напала на сверстницу. Девочка заставляла подругу пить уксус и резала её ножом. Правоохранители разбираются в случившемся. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мать
#сотрудники
#тела
#смерть
#школьники
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Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика
В Запорожье ФСБ задержала женщину за попытку подрыва военного грузовика
27 ноября 2023, 16:46

Фото: istock / zoka74

Сотрудники ФСБ по Запорожской области задержали женщину, которая пыталась подорвать грузовик, принадлежащий ВС РФ. Ее задержали с поличным. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Запорожской области.
Выяснилось, что женщина действовала по заданию спецслужб Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что она подкладывала самодельное взрывное устройство под кабину грузовика.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что службы безопасности в Самаре задержала пособницу украинских спецслужб, которая склоняла российских военных к переходу на сторону врага. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
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#фсб
#женщина
#сотрудники
#вс рф
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На Рузском водохранилище чудом спасли тонувшего рыбака
27 ноября 2023, 16:00

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Провалившегося под лёд рыбака спасли на Рузском водохранилище недалеко от деревни Глазово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Любитель зимней рыбалки отправился на промысел, несмотря на тонкий лёд. Мужчине удалось отойти от берега на несколько метров, и лёд дал трещину. Рыбак сразу оказался в ледяной воде. Крики о помощи услышали оказавшиеся поблизости сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС.  
«Мужчине очень повезло, что мы оказались рядом. В Глазове у нас находится база, где есть специальная техника. Мы на так называемой подушке доехали до рыбака и вытащили его. Мужчина чудом остался жив», – рассказал инспектор ГИМС МЧС России по Московской области Геннадий Волконенков
Он добавил, что сотрудники ведомства проводят рейды и принудительно удаляют рыбаков со льда. Рыболовам также стараются объяснить опасность ситуации. 
 
По словам Волконенкова, лёд на подмосковных водоёмах ещё очень тонкий, местами он едва достигает 2 см. Риск провалиться велик, между тем практически ни у одного рыбака нет с собой средств спасения. Поэтому выходить можно только на крепкий и толстый лёд. 

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#рыбаки
#водохранилище
#мчс
#подмосковье
#московская область
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Бультерьер разорвал лицо маленькой девочки на детской площадке в Подмосковье
Бультерьер вцепился в лицо маленькой девочки на детской площадке в Подмосковье
27 ноября 2023, 15:41

Фото: iStock/alberto clemares expósito

Бультерьер нанёс множественные ранения маленькой девочке, вцепившись в её лицо на детской площадке в Подмосковье, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, четырёхлетняя жительница Московской области гуляла на детской площадке вместе с няней. По двору также выгуливали и бультерьера, при этом, хозяин не надел на собаку ни ошейника, ни намордника. 

В определённый момент, собака просто с бешеной скоростью рванула в сторону ребёнка и вцепилась в её лицо. Пытаясь оттащить от ребёнка пса, несколько укусов получила и няня.

В результате, девочку госпитализировали в больницу с рваными укушенными ранами и ссадинами лица. 

Также известно, что после случившегося ​хозяин собаки пытался предложить родителям девочки денежную компенсацию, ​однако, ​на него всё же возбудили уголовное дело.

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«Общественное»: В Одессе три человека замёрзли насмерть из-за снегопадов
27 ноября 2023, 15:19

Фото: iStock/Nick_Thompson

В Одессе три человека замёрзли насмерть из-за снегопадов, об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на полицию.
«В Одессе нашли тела трех человек, которые замерзли насмерть из-за непогоды», - прокомментировали ситуацию украинские журналисты. 

При этом, по информации издания «Думская», среди погибших одна женщина и двое мужчин. 

​Напомним, в настоящий момент стихия бушует и на территории РФ. Краснодарский край и Крымское побережье накрыл страшный шторм, унёсший жизни четырёх человек. 

Помимо погибших, стихия также успела разрушить ​инфраструктуру, в результате чего сотни тысяч человек остались без тепла и света, а также подтопить дома. 

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