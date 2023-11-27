Двухлетняя девочка отравилась наркотиками в Подмосковье

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В Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном, она экстренно госпитализирована в московскую детскую больницу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, скорою помощь вызвали взрослые в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске. По телефону они только смогли сказать, что ребенку очень плохо, после чего девочка потеряла сознание. Бригада медиков оперативно доставила ребенка в столичную детскую больницу в тяжелом состоянии. Там у девочки взяли анализы и выяснили, что малышка отравилась метадоном.
По данному факту сотрудники полиции начали проверку. Выясняется, каким образом наркотик мог попасть в организм двухлетнего ребенка.
Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик встретился с отцом, после чего попал в больницу с наркотическим отравлением. По информации СМИ, мальчика воспитывает мать, а отец лишь иногда забирает сына погулять. Однако, вернувшись с прогулки с папой на этот раз, мальчик стал вести себя крайне странно. Позже выяснилось, что мужчина дал ребёнку «Лирику». Оправдываясь, он заявил, что оказывал сыну первую помощь.
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Элина Позднякова