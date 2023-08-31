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В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка отравилась таблетками из родительской аптечки, сообщает 78.RU.
Инцидент произошел в одной из квартир Невского района Петербурга.
Мать вызвала на дом педиатра, когда у ее двухлетней дочери обострился хондроз. Женщина принесла врачу домашнюю аптечку, чтобы показать, какими лекарствами лечит дочь. После, провожая доктора до двери, она оставила коробку с лекарствами прямо рядом с девочкой, которая успела съесть оттуда несколько таблеток.
Родители экстренно вызвали ребенку скорую помощь, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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Мать вызвала на дом педиатра, когда у ее двухлетней дочери обострился хондроз. Женщина принесла врачу домашнюю аптечку, чтобы показать, какими лекарствами лечит дочь. После, провожая доктора до двери, она оставила коробку с лекарствами прямо рядом с девочкой, которая успела съесть оттуда несколько таблеток.
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Евгения Парфентьева