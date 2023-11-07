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Двухметровый БПЛА самолетного типа застрял на дереве в Новой Москве

07 ноября 2023, 16:23
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Беспилотник с парашютом застрял в ветвях деревьев в Новой Москве, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, потерпевшее крушение устройство заметили жители СНТ «Гудок» в деревне Архангельское.

Двухметровый беспилотник самолетного типа повис на ветвях деревьев, прикрытый сверху раскрывшимся парашютом, неподалеку от местной железнодорожной станции.


На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Владелец и происхождение устройства устанавливаются.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за упавших обломков сбитого в селе Орловка беспилотного летательного аппарата пострадал один человек.

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СК: В Москве пьяная женщина избила девочку, которая хотела погладить собаку
07 ноября 2023, 17:17

Фото: iStock/Igor Vershinsky

На севере Москвы пьяная женщина напала на 14-летнюю девочку и избила её, об этом сообщает столичный Следственный комитет в своем Telegram-канале.
По информации следствия, инцидент произошёл 6 ноября. 

На улице Ангарская 32-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, набросилась на 14-летнего подростка и беспричинно избила её. На москвичку возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», в ближайшее время её доставят в отделение СК для допроса.

Подросток же сейчас находится в больнице. Отмечается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

При этом, по информации источника «РИА Новости», школьница хотела погладить собаку, с которой гуляла женщина. Однако, та отказала ей, после чего набросилась с кулаками.

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В Подмосковье грузовик насмерть сбил подростка на пешеходном переходе
07 ноября 2023, 17:07

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В Серпухове водитель грузовика насмерть сбил подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«По предварительной информации, сегодня примерно в 8 часов 20 минут водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Екатерины Дашковой г. Серпухов, совершил наезд на несовершеннолетнего 2006 г.р.», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он был оперативно госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Подросток скончался в больнице.

Устанавливаются все подробности ДТП. Возбуждено уголовное дело, его ход контролируется Серпуховской городской прокуратурой.

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Спикер городской думы Североуральска Ильин погиб в ДТП
07 ноября 2023, 17:06

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Председатель городской думы Североуральска 7 ноября погиб в ДТП. Авария произошла на 15-м километре трассы Серов - Североуральск - Ивдель.
После совещания в Гордуме, Ильин поехал в командировку в Екатеринбург. Там он должен был проходить обучение по противодействию коррупции, передает URA.RU. По сообщению сотрудников ГИБДД, на трассе произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате парламентарий погиб, еще два человека получили ранения различной степени тяжести. Одной из пострадавших была супруга погибшего депутата, которая ехала вместе с ним.

Женщину на скорой помощи доставили в больницу Краснотурьинска, информации о ее состоянии пока не поступало. Сотрудники ГИБДД проводят проверку с целью выяснить все подробности и обстоятельства происшедшего.

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Мигранты обокрали офицера в центре Москвы
РИА: В центре Москвы у офицера сорвали с шеи золотую цепь с крестом
07 ноября 2023, 17:03

Фото: iStock/sqback

В Москве двое неизвестных обокрали офицера, сорвав с его шеи золотую цепь с крестом, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации СМИ, инцидент произошёл в минувшие выходные.

Двое неизвестных азиатской внешности подошли к старшему офицеру на выходе из станции метро «Белорусская». Между мужчина завязался разговор, перетекший в потасовку, в ходе которой с шеи военного сорвали золотую цепь с крестом.

По словам самого потерпевшего, ущерб от ограбления составляет около трехсот тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», похитителей разыскивают.

Ранее в ФСБ сообщили, что против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова возбудили уголовное дело за взятку.

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#мигранты
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Против замминистра внутренних дел Дагестана возбудили уголовное дело за взятку
07 ноября 2023, 16:41

Фото: iStock/Atstock Productions

Против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова возбудили уголовное дело за взятку, об этом сообщили в УФСБ.
Исмаилова задержали 7 ноября.

По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски, а самого Исмаилов доставили на допрос в Москву. Вместе с ним был задержан и отправлен в столицу и его заместитель Далгат Абдулгапуров.

Сегодня стало известно, что в отношении обоих задержанных возбудили уголовное дело за взятку в особо крупном размере.

Отмечается, что дело возбудил Следственный комитет по материалам Федеральной службы безопасности подразделения собственной безопасности МВД по ​Республике Дагестан. 

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#уголовное дело
#фсб
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Житель Воронежа получил штраф за то, что почесался за рулём
07 ноября 2023, 16:32

Фото: iStock/Natalia Kokhanova

В Воронеже мужчина получил штраф за то, что почесался за рулём, об этом сообщает Telegram-канал «Воронеж №1».
По информации СМИ, россиянин получил извещение о штраф в размере тысячи рублей. Мужчина начал разбираться, что и когда он мог нарушить.

Выяснилось, что, будучи за рулём, он потянулся к шее, чтобы почесаться. В этот момент его зафиксировала дорожная камера. На кадре мужчина полностью закрыл ремень безопасности рукой и создалось впечатление, что он не пристёгнут. 

Житель Воронежа обратился в Госавтоинспекцию с жалобой и, неделю спустя, штраф был отменён.

Ранее Тверской суд в Москве оштрафовал зоозащитницу, которая пыталась забрать себе спасенного из припаркованной в Москве машины кота.

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Автомобиль влетел в пешеходов у остановки на севере Москвы
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#воронеж
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#автомобиль
#камеры
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Автомобиль влетел в пешеходов у остановки на севере Москвы
07 ноября 2023, 16:24

Фото: iStock/conejota

Автомобиль сбил пешеходов рядом с остановкой на улице Серебрякова в Москве. Об этом сообщает 112.
Отмечается, что в результате аварии пострадали ребенок и взрослый. Им оказывают медицинскую помощь.

Сообщается, что автобус влетел в легковой автомобиль, который сбил пешеходов. На месте ДТП работают экстренные службы. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в массовом ДТП погиб человек. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями в Подмосковье. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате один человек погиб и пятеро пострадали. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.

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В Москве отец жестоко избил 11-летнюю дочь за физкультурную форму
07 ноября 2023, 15:31

Фото: iStock/SB Arts Media

В Москве отец жестоко избил 11-летнюю дочь за то, что девочка не переоделась после урока физкультуры, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось в московском районе Южное Бутово.

41-летний отец позвонил своей 11-летней дочери по видеосвязи и увидел, что она не переоделась после урока физкультуры. Девочка ходила в спортивной форме на уроке в классах. Отец сразу пообещал задать ей дома трёпку.

Как и обещал, мужчина выпорол девочку ремнём, однако, затем в ход пошли и кулаки. В результате, школьница попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и ноги.

Отмечается, что девочка живёт вместе с отцом. Её родители разведены. Она жаловалась родственникам, что папа часто наказывает её, однако, никто не обращал на это внимание.

Сейчас дело находится под контролем правоохранительных органов.

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#избиение
#москва
#больница
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В Чите в детской больнице массово отравились дети
В Чите в детской краевой больнице отравились шестеро маленьких пациентов
07 ноября 2023, 15:17

Фото: istock / Marija Stepanovic

Шестеро проходили лечение в краевой детской больнице в Чите и отравились. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав Забайкальского края.

«Утром 7 ноября у шестерых пациентов Краевой детской больницы появились симптомы дисфункции кишечника. Руководителем ведомства подписан приказ о начале служебной проверки. Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начато эпидрасследование», — сообщили в региональном минздраве.
Причина отравления выясняется. В первую очередь под проверку попадет организация питания пациентов. Следователи проведут опрос руководства и персонала больницы для выяснения качества пищи в медучреждении. 

Производством продуктов питания для больницы занимался поставщик ООО «Медфуд». Выясняется, была ли виновата компания в плохом самочувствии детей.

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