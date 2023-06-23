Джеймс Кэмерон: Я поражен схожестью катастроф «Титана» и «Титаника»

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«Я поражен схожестью самой катастрофы "Титаника", где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, и все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле <...> с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», — заявил он.
По словам Могера, в ходе поисково-спасательной операции было обнаружено пять крупных обломков батискафа, анализ которых указывает, что на «Титане» произошел взрыв, направленный внутрь корпуса. Именно он и стал причиной гибели пассажиров — давление океанской воды попросту смяло батискаф, подобно консервной банке.
«Радио 1» уже сообщало о том, что в ходе проведения поисковых мероприятий, исследователями были обнаружены две части батискафа «Титан», которые были идентифицированы как его рама для посадки и задняя панель.