«Е1»: Капитан «Уральских авиалиний» объяснил, почему решил сажать самолёт в поле

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Капитан авиарейса «Уральских авиалиний», посадивший свой самолёт в поле под Новосибирском, объяснил журналистам, почему так и не стал добираться до омского аэропорта. Причиной тому, как сообщает екатеринбургский портал Е1.ru, cтали неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия, а также отказ «зеленой» гидросистемы и несоответствие расчётов расхода топлива реальному положению дел.
По словам Сергея Белова, после отказа гидросистемы возникли неисправности в основной и автоматической системах торможения, управлении шасси и реверсе двигателя. Учитывая сильный порывистый ветер в аэропорту Омска на тот момент, капитан воздушного судна боялся, что самолет может слететь с полосы и загореться при данных метеоусловиях.
Тогда экипаж Airbus A320 решил сажать лайнер в Новосибирске, где длиннее и шире посадочная полоса. Но тут выяснилось, что топлива в баках остаётся критически мало, несмотря на предварительные расчёты. Учитывая все обстоятельства, Белов принял решение сажать самолёт в поле. В итоге, по его словам, когда они приземлились, то топлива в баках оставалось всего на пять минут полёта.
Напомним, что 12 сентября 2023 года в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. В самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка.
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Тогда экипаж Airbus A320 решил сажать лайнер в Новосибирске, где длиннее и шире посадочная полоса. Но тут выяснилось, что топлива в баках остаётся критически мало, несмотря на предварительные расчёты. Учитывая все обстоятельства, Белов принял решение сажать самолёт в поле. В итоге, по его словам, когда они приземлились, то топлива в баках оставалось всего на пять минут полёта.
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Артем Путинцев