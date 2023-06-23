Е1: Россиянина заподозрили в серии изнасилований детей

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В Екатеринбурге задержанного мужчину заподозрили в серии изнасилований детей, следователи разыскивают пострадавших
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. В настоящее время следователи разыскивают других пострадавших от действий мужчины, пишет e1.ru.
Преступление было совершено в Чкаловском районе Екатеринбурга. Мать девочки, которую изнасиловал взрослый мужчина, обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали и передали для допроса в СК.
По версии следствия, житель Екатеринбурга совершил серию аналогичных нападений на детей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новосибирске мигрант выбросил 20-летнюю дочь с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Преступление было совершено в Чкаловском районе Екатеринбурга. Мать девочки, которую изнасиловал взрослый мужчина, обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали и передали для допроса в СК.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новосибирске мигрант выбросил 20-летнюю дочь с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян