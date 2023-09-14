«Е1»: в Екатеринбурге мужчина избил и взял в заложники девушку

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В Екатеринбурге в доме по адресу Авиаторов, 14 мужчина запер девушку в квартире, избивал и не выпускал ее. Об инциденте рассказала сестра пострадавшей Анастасия екатеринбургскому интернет-изданию E1.RU, она же обратилась в правоохранительные органы.
Пострадавшая писала сестре сообщение «спаси меня» и не брала трубку. По словам сестры, сожитель не дает ей телефон. Мужчину зовут Максим, он работает пилотом.
По данным УМВД Екатеринбурга, в квартиру прибыли полицейские, мужчина сначала не хотел открывать дверь, но потом все же пустил стражей порядка. По предварительной информации девушка жива, состояние здоровья не известно. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства случившегося.
Ранее в Нижнем Тагиле охранник неделю не выпускал из квартиры жену и ребенка. Квартиру пришлось брать штурмом.
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Алина Юрчак