«Е1»: в Екатеринбурге мужчина избил и взял в заложники девушку

У заслуженную артистки России Рамили обнаружили два кг мефедрона. Она задержана по подозрению в покушении на торговлю наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, 46-летнюю актрису театра, кино и дубляжа задержали в столичном поселении Марушкинское. В её автомобиле сотрудники полиции обнаружили два кг мефедрона, которые, по версии следствия, артистка собиралась продать. Сама Искандер отказалась давать показания. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.



Уточняется, что Искандер сдал дилер из Пензы. Он был задержан за наркоторговлю и решил сотрудничать со следствием, сдав всех своих клиентов, в котором и значилась артистка.

Элина Позднякова