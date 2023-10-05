E1: В Екатеринбурге студент из Йемена домогался школьницы из-за короткой юбки

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В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, который приставал на улице к 16-летней школьнице. Об этом пишет E1.ru.
Полицейским удалось выяснить, что нападавшему 21 год, он приехал в Россию из Йемена и сейчас учится на стоматолога. Он будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Отмечается, что молодой человек признал вину и принёс извинения девочке.
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