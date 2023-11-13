E1.RU: Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась

Фото: iStock/izzzy71
Пострадавшая в страшном ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась в больнице, об этом сообщает E1.RU.
Напомним, 2 ноября на автодороге Режевской тракт 52-летний водитель, лишённый водительских прав ещё в 2019 году, вылетел на встречку и врезался в другой автомобиль. Виновник ДТП и его пассажирка от полученных травм скончались на месте, не дождавшись прибытия медиков.
В другом автомобиле ехали бабушка и две внучки - шести и одиннадцати лет.
Шестилетнюю пострадавшую госпитализировали в больницу с серьёзными ушибами, разрывом селезёнки, желудка, кишечника и сильной травмой головы. Как сообщила знакомая семьи, спустя десять дней комы у девочки остановилось сердце.
Отмечается, что бабушку девочек уже выписали из больницы, а одиннадцатилетняя сестра погибшей всё ещё находится под наблюдением врачей, но её состояние уже нормализовалось.
Читайте также:
МЧС: В ДТП с двумя легковушками и грузовиком под Тверью погибли два человека
В Благодарном умерла 3-летняя девочка, на которую наехала ГАЗель
В Приангарье в результате столкновения поезда и грузовика погибли три человека
В другом автомобиле ехали бабушка и две внучки - шести и одиннадцати лет.
Отмечается, что бабушку девочек уже выписали из больницы, а одиннадцатилетняя сестра погибшей всё ещё находится под наблюдением врачей, но её состояние уже нормализовалось.
Читайте также:
МЧС: В ДТП с двумя легковушками и грузовиком под Тверью погибли два человека
В Благодарном умерла 3-летняя девочка, на которую наехала ГАЗель
В Приангарье в результате столкновения поезда и грузовика погибли три человека
Евгения Парфентьева