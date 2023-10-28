Египетские силы ПВО сбили два беспилотника над Синайским полуостровом

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Силы противовоздушной обороны Египта сбили два беспилотных летательных аппарата в районе городов Нувейба и Таба, над северо-восточной частью Синайского полуострова. Об этом сообщил официальный представитель ВС Египта Гариб Абдель Хафез.
«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», — сказал спикер египетской армии, слова которого цитирует портал El-Balad.Ранее в результате падения ракеты в египетском городе Таба на границе с Израилем получили ранения пять человек. а также был причинён ущерб жилому дому. А Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны.
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Артем Путинцев