Египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед скончался в возрасте 94 лет

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Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед скончался на 95-м году жизни, сообщил телеканал Sky News. Предприниматель более 60 лет жил и вел бизнес в Великобритании.
Старший сын миллиардера Доди Аль-Файед встречался с принцессой Дианой после ее развода. Как отметил телеканал, известие о смерти бизнесмена появилось через день после 26-й годовщины со дня смерти его сына и принцессы Дианы.
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