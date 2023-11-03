Екатерина Мизулина высказалась о задержании блогера Шабутдинова

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина высказалась о задержании блогера Аяза Шабутдинова, ее цитирует Telegram-канал 360.
Напомним, сегодня стало известно о задержании известного блогера Аяза Шабутдинова.
По информации SHOT, звезда прилетел в Москву из Вены и направился на свою съемную квартиру, где его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже онлайн-курсов.
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По информации SHOT, звезда прилетел в Москву из Вены и направился на свою съемную квартиру, где его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже онлайн-курсов.
«Этот человек долго занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Думаю, он не последний, кто будет задержан за такого рода деятельность. Он — наверное самый крупный инфомошенник в нашей стране, наравне с Блиновской», - прокомментировала ситуацию Мизулина.В то же время, помощница блогера опровергла задержание своего начальника. Она заявила, что Шабутдинов действительно приехал в Россию, однако, сейчас он работает и никто его не задерживал. При этом, сам блогер на связь не выходит.
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Евгения Парфентьева