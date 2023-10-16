Екатеринбурженка потеряла сына, ушедшего на СВО вместе со спецназом «Ахмат»

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Сын жительницы Екатеринбурга пропал без вести, уйдя на СВО с чеченским спецназом, сообщает URA.RU.
По словам матери, её пропавший сын ушёл на спецоперацию добровольцем 14 марта 2023 года в составе чеченского батальона «Ахмат».
15 апреля он и двое его сослуживцев числятся пропавшими без вести. Пропавших пытались искать даже с помощью дронов, однако, операция не дала никаких результатов.
В результате, женщина решила обратиться напрямую к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В настоящий момент женщина ожидает помощи из Чечни.
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15 апреля он и двое его сослуживцев числятся пропавшими без вести. Пропавших пытались искать даже с помощью дронов, однако, операция не дала никаких результатов.
«Я писала в самые разные инстанции. Вышла даже на командира части, но везде тишина. Все мои обращения остались без ответов. Даже зацепок нет. Человек будто испарился», - рассказала изданию взволнованная мать.
В результате, женщина решила обратиться напрямую к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В настоящий момент женщина ожидает помощи из Чечни.
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Евгения Парфентьева