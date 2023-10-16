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Екатеринбурженка потеряла сына, ушедшего на СВО вместе со спецназом «Ахмат»

16 октября 2023, 13:57
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сын жительницы Екатеринбурга пропал без вести, уйдя на СВО с чеченским спецназом, сообщает URA.RU.
По словам матери, её пропавший сын ушёл на спецоперацию добровольцем 14 марта 2023 года в составе чеченского батальона «Ахмат».

15 апреля он и двое его сослуживцев числятся пропавшими без вести. Пропавших пытались искать даже с помощью дронов, однако, операция не дала никаких результатов.


«Я писала в самые разные инстанции. Вышла даже на командира части, но везде тишина. Все мои обращения остались без ответов. Даже зацепок нет. Человек будто испарился», - рассказала изданию взволнованная мать.

В результате, женщина решила обратиться напрямую к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В настоящий момент женщина ожидает помощи из Чечни.

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#екатеринбург
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В Новой Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением шеи
16 октября 2023, 14:58

Фото: iStock/Motortion

В Новой Москве в районе СНТ Коммунарка-1 обнаружен труп женщины с перерезанным горлом. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Около СНТ Коммунарка-1 в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас правоохранительные органы проводят работу по вычислению личности убийцы. Дело находится под контролем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее также сообщалось, что тело известного художника и поэта 54-летнего Гавриила Лубнина с ножом в сердце обнаружили в его питерской квартире.

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#убийство
#уголовное коммунарка
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В Москве задержан замруководителя одного из отделов Следственного комитета
16 октября 2023, 14:50

Фото: iStock/Rawf8

В Москве задержали замруководителя одного из отделов Следственного комитета, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, заместитель руководителя одного из руководителей СК Евгений Соснин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.

Как отметили в 112, его задержание никак не связано со служебной деятельностью. 

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные в соцсетях видео, на которых неизвестные избивают прохожих в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что в городе орудует банда выходцев из Азербайджана, которые чаще всего нападают на горожан в торговых центрах и рядом со станциями метро.

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Суд отправил в СИЗО экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина

Екатеринбурженка потеряла сына, ушедшего на СВО вместе со спецназом «Ахмат»
#москва
#следственный комитет
#задержание
#предприниматель
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В краснодарской школе на ученицу обрушилась штукатурка с потолка
16 октября 2023, 14:47

Фото: iStock/Aramyan

В краснодарской школе на ученицу обрушилась штукатурка с потолка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уточняется, что девочка получила незначительные травмы, и после осмотра врачей она была отправлена домой. 

По информации от департамента образования, класс, в котором обрушилась штукатурка, закрыт, ученики переведены в другие кабинеты. В школе работают специалисты, которые разрабатывают план работ по восстановлению покрытия.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Санкт-Петербурга дети во время перемены бросили своего одноклассника на парту, в результате чего он получил серьёзную травму позвоночника. Первоклассник был экстренно госпитализирован. 

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#происшествия
#школа
#ученики
#травма
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В Брянске арестовали жителя Подмосковья за рингтон с маршем нацистской Германии
16 октября 2023, 14:22

Фото: iStock/BrianAJackson

Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья за рингтон с маршем Третьего Рейха, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.
По информации суда, житель Московской области установил на входящий звонок своего мобильного телефона мелодию с военным маршем нацистской Германии. В Брянске подобное действия признали оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны.

Мужчину признали виновных по административной статье о публичной демонстрации нацистской символики и атрибутики. Ему назначили наказание в виде шести суток административного ареста.

При этом, по информации «РИА Новости», мужчину поймали, когда его телефон зазвонил в общественном месте. Нацистскую музыку услышали правоохранители арестовали его.

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Суд отправил в СИЗО экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина

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#телефон
#наказание
#музыка
#суд
#арест
#германия
#подмосковье
#брянск
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Суд отправил в СИЗО экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина
16 октября 2023, 13:59

Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Замоскворецкий суд Москвы отправил в Следственный изолятор бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина. Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.
«Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца», — сообщил собеседник агентства. 
Напоминаем, Алексей Хотин является фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате в банке «Югра», у которого Центральный банк РФ отозвал лицензию в 2017 году. После чего Арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом.

Кроме того, 18 июля 2023 президент банка «Югра» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО из-за препятствования производству по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#президент
#сизо
#меры
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В Петербурге задержали одного из участников «азербайджанской мафии»
16 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/Thomasaf

В Санкт-Петербурге задержали 18-летнего участника так называемой «азербайджанской мафии» Тимура Мухтарова, который избивал прохожих и публиковал видео в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что его 17-летний подельник Турал Мамедов в настоящее время находится в розыске. 

За избиение прохожих выходцам из Азербайджана грозит до семи лет лишения свободы. 

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные в соцсетях видео, на которых неизвестные избивают прохожих в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что в городе орудует банда выходцев из Азербайджана, которые чаще всего нападают на горожан в торговых центрах и рядом со станциями метро.

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#арест
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#избиение
#ск рф
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Тяжело раненных в ДТП в Приморье туристов доставят санавиацией во Владивосток
16 октября 2023, 13:17

Фото: iStock/AntaresNS

Девять туристов, пострадавших в результате аварии с автобусом в Приморье, доставят санитарной авиацией во Владивосток. Об этом сообщили в правительстве региона.
Ранее сообщалось, что туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, съехал в кювет по вине водителя, который не справился с управлением. В салоне находилось порядка 50 российских туристов. Сам водитель является гражданином Китая, а автобус принадлежит китайскому перевозчику. В результате ДТП погибли двое человек, 29 получили ранения разной степени тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время девять пострадавших с серьёзными повреждениями костей с помощью санавиации переправляются во Владивостокскую клиническую больницу №2. 

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#происшествия
#дтп
#пострадавшие
#туристы
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В «Амуре» прокомментировали инцидент с хоккеистом Хохлачёвым, забравшимся на чужое авто
«Амур» оштрафует хоккеиста Хохлачёва, который забрался на чужой автомобиль
16 октября 2023, 10:39

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» оштрафует игрока Александра Хохлачёва, который забрался на чужой автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Ранее, по сообщениям Telegram-канала 112, в ночь на 15 октября Хохлачёв, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, забрался на крышу автомобиля, припаркованного на одной из улиц Хабаровска. Предполагается, что в этот момент вместе с ним были защитник команды Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. «Амур» начал внутреннюю проверку для выяснения обстоятельств случившегося.

Делом заинтересовались правоохранительные органы, которые обнаружили опубликованные в соцсетях видеоролики, на которых видно, как хоккеист забирается на автомобиль.

Уточняется, что сам владелец авто не обращался в полицию.

В пресс-службе «Амура» принесли извинения за неподобающее поведение спортсмена, сообщив о последующем наказании в виде штрафа. 

В клубе добавили, что в скором времени состоится ряд важных матчей, на которых Хохлачёв сможет показать свой профессионализм и вернуть доверие болельщиков. 

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#хоккей
#происшествие
#спортсмены
#автомобиль
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В Подольске посетительница напала на сотрудницу зоомагазина
16 октября 2023, 10:38

Фото: Istockphoto / artolympic

Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку после нападения посетительницы на сотрудницу зоомагазина в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
«В дежурную часть полиции по городскому округу поступило сообщение о конфликте в одном из зоомагазинов, расположенных в микрорайоне Климовск. По предварительным данным, между продавцом и посетительницей возникла ссора, которая переросла в потасовку», - уточнили ТАСС в главке.   
О том, пострадал ли кто-либо из участников конфликта, пока не сообщается. В МВД отметили, что по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дело. 

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