Екатеринбуржец прибил ноги своей девушки к доске и поджёг её

Фото: istockphoto/BrianAJackson
Девушка смогла спастись, специально устроив ДТП.
Baza пишет, что вечером 23 октября 41-летняя Ольга сказала 32-летнему Олегу Щеголихину, что останется ночевать у мамы, так как устала от постоянных скандалов, и отключила телефон.
Спустя 2 дня Щеголихин заметил Ольгу на улице, когда она чистила свой автомобиль. Олег предложил поговорить в укромном месте и привёл женщину в гараж. Там он напал на неё и избил. Ольга отбивалась ногами, тогда Олег взял в гараже молоток с гвоздями и прибил её ступни к доске.
Мужчина успокоился, вынул гвозди и попросил отвезти его в Асбест. Женщина отказалась. Тогда преступник облил женщину бензином, поджёг, но тут же потушил.
Женщина испугалась за свою жизнь и решила всё-таки отвезти Олега в Асбест. При первой возможности она врезалась в другую машину. Полицейские обнаружили женщину в ужасном состоянии. Врачи диагностировали диагностировали ожог верхних конечностей, ягодиц, верхних дыхательных путей, шеи и лица общей площадью 15–20%.
Олег сбежал и скрылся в лесу, но его задержали.
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Спустя 2 дня Щеголихин заметил Ольгу на улице, когда она чистила свой автомобиль. Олег предложил поговорить в укромном месте и привёл женщину в гараж. Там он напал на неё и избил. Ольга отбивалась ногами, тогда Олег взял в гараже молоток с гвоздями и прибил её ступни к доске.
Женщина испугалась за свою жизнь и решила всё-таки отвезти Олега в Асбест. При первой возможности она врезалась в другую машину. Полицейские обнаружили женщину в ужасном состоянии. Врачи диагностировали диагностировали ожог верхних конечностей, ягодиц, верхних дыхательных путей, шеи и лица общей площадью 15–20%.
Олег сбежал и скрылся в лесу, но его задержали.
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Мария Фирсова