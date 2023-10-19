Екатеринбуржец сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

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В Екатеринбурге водитель сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия, об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 15 октября.
В результате аварии, травмированный школьник самостоятельно обратился в медицинское учреждение.
Скрывшегося с места преступления водителя разыскивают правоохранительные органы.
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«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь со стороны улицы Братская в сторону улицы Сухоложская допустил на 11-летнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии», - прокомментировали ситуацию представители в Госавтоинспекции.
Скрывшегося с места преступления водителя разыскивают правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева