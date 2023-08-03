Екатеринбуржца, который бросил свою дочь на улице, нашли мертвым

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В Екатеринбурге отца пятилетней девочки, которую он бросил на детской площадке, нашли мертвым в кустах, сообщает URA.RU.
Труп мужчину обнаружили в кустах неподалеку от детской площадки, на которой ранее нашли Соню. Причины смерти мужчины устанавливают эксперты.
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Евгения Парфентьева