Экипаж греческого парома столкнул опоздавшего пассажира под гребные винты

Фото: istockphoto/Iryna Sukhenko
Во время отплытия парома Blue Horizon, следовавшего из Пирея в Ираклион на Крите, опоздавший пассажир запрыгнул на сходню, пытаясь попасть на отчаливающее судно. Однако два члена экипажа не позволили ему подняться на борт и столкнули мужчину в воду.
Неизвестно, получил ли мужчина какие-либо травмы при падении, но справиться с бурунами, поднятыми гребными винтами, он не смог, и его затянуло под них. На берег подняли уже мертвое тело. Blue Horizon как ни в чем ни бывало продолжил свой путь. По распоряжению прокурора и начальника порта паром вернулся в Пирей. Экипаж судна и капитан были немедленно арестованы. Судовладелец срочно набрал другой экипаж для выполнения рейса. Следствие по делу продолжается.
Читайте также:
У легкомоторного самолета открылась дверь во время полета в Свердловскую область
В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек
В Москве пассажир упал под пребывающий поезд
Александр Бойцов