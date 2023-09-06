Экипаж греческого парома столкнул опоздавшего пассажира под гребные винты

Во время отплытия парома Blue Horizon, следовавшего из Пирея в Ираклион на Крите, опоздавший пассажир запрыгнул на сходню, пытаясь попасть на отчаливающее судно. Однако два члена экипажа не позволили ему подняться на борт и столкнули мужчину в воду.