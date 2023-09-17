Экоактивисты залили краской Бранденбургские ворота в Берлине

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Экоактивисты измазали краской шесть колонн главной достопримечательности Берлина – Бранденбургских ворот. Об этом в соцсети X написало движение «Последнее поколение», в котором состоят эти активисты.
Уточняется, что краской испачкана и Парижская площадь, расположенная неподалёку.
Экоактивисты «Последнего поколения» требуют прекращения использования нефти, газа и угля к 2030 году. Они часто совершают противоправные деяния, а именно, срывают важные мероприятия, перекрывают дороги и т.д.
Ранее сообщалось, что для увлечённых экологией россиян начала работать платформа Ecowiki.ru. Её цель – распространить идею экологичного образа жизни среди жителей России.
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Экоактивисты «Последнего поколения» требуют прекращения использования нефти, газа и угля к 2030 году. Они часто совершают противоправные деяния, а именно, срывают важные мероприятия, перекрывают дороги и т.д.
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Анастасия Чинкова