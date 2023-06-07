Эколог Кукса рассказал о возможных последствиях разрушения Каховской ГЭС для природы

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«С экологической точки зрения состояние до их строительства, в принципе, является нормой. Для окружающей среды их разрушение будет стрессом, но вполне себе ожидаемым. Понятно, что для жилья регион на площади, где будут проходить потоки воды, какое-то время будет непригоден», — отметил в беседе с RT Кукса.
Также специалист заявил, что вымывание и подтопление кладбищ не должно привести к эпидемиям.
Ранее власти сообщили об угрозе заражения после разрушения Каховской ГЭС. Так, после ЧП на ГЭС в Новой Каховке размытым оказалось одно из кладбищ. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и другие службы. Взяты образцы воды на пробу, химанализ пока соответствует нормам. Бактериологический анализ будет готов не раньше, чем через сутки. Исследуют также артезианские скважины.