Эколог Шингаркин раскрыл последствия роста скорости течения Днепра

Фото: Фотобанк Московской области
Экс-депутат Госдумы заявил, что рост скорости течения Днепра из-за разрушения Каховской ГЭС может стать причиной загрязнений
Власти Херсонской области заявили, что скорость течения Днепра после прорывы плотины Каховской ГЭС за последние два дня выросла в 10 раз. По мнению эколога, депутата Госдумы VI созыва, учредителя общественного экологического фонда «Гражданин» Максима Шингаркина, это может привести к серьезным последствиям. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Он напомнил, что все эти территории ранее уже подвергались паводкам, но инфраструктура была к этому подготовлена. Теперь же огромное количество промышленных объектов не приспособлены к тому, чтобы их затапливали. Соответственно, многократно возрастают угрозы биологического, химического, токсичного загрязнений.
Он подчеркнул, что в предыдущие века численность населения была меньше. Сейчас же в зоне подтопления оказались более полумиллиона человек, все эти люди страдают и теряют имущество. Кроме того, по его словам, возвращение людей на свою территорию стоит под вопросом, потому что зачастую систему водообеспечения и отвода канализационных сточных вод заново построить проще, чем реконструировать старую.
Ранее «Радио 1» сообщало о гибели 5 человек в результате разрушения Каховской ГЭС.
«Разрушение Каховской ГЭС и сопутствующий ей дополнительный сброс воды Днепропетровской ГЭС привели к тому, что объемы воды, которые сейчас сбрасываются вниз, кратно превосходят объемы обычного стока вод. Из-за этого происходит затопление прилегающих к Днепру территорий», - объяснил Шингаркин.
«Огромное количество вредных веществ не просто смоется Днепром, но и останется в местах, где была разлита вода. Оценить сейчас, что и где произойдет, мы не можем. Практически невозможно делать ничего, кроме экстренных мероприятий по спасению людей», - уверен Шингаркин.
Он подчеркнул, что в предыдущие века численность населения была меньше. Сейчас же в зоне подтопления оказались более полумиллиона человек, все эти люди страдают и теряют имущество. Кроме того, по его словам, возвращение людей на свою территорию стоит под вопросом, потому что зачастую систему водообеспечения и отвода канализационных сточных вод заново построить проще, чем реконструировать старую.
«Если населенный пункт находился в зоне затопления, скважины и объекты питьевого водообеспечения не будут соответствовать требованиям. Даже для того, чтобы привести в норму подземный водозабор, проводятся регламентные работы, но перед этим вода должна уйти. Все, что связано с забором воды Днепра еще долгое время будет считаться большой проблемой», - заявил Шингаркин.
Ранее «Радио 1» сообщало о гибели 5 человек в результате разрушения Каховской ГЭС.
Татьяна Лаврова