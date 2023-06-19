Экс-чиновницу Орловской области задержали в Шереметьеве с наркотиками

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SHOT: в аэропорту Шереметьево эск-сотрудницу депздрава Орловской области задержали за провоз наркотиков
В аэропорту Шереметьево бывшую сотрудницу департамента здравоохранения Орловской области задержали за провоз наркотиков. Об инциденте стало известно телеграм-каналу SHOT.
Девушку задержали по прилёте из китайского города Чэнду, откуда она привезла чуть больше грамма марихуаны.
Она пыталась незаметно пройти через терминал С международного аэропорта, но на её пути встретились таможенники, которые начали досматривать бывшую чиновницу.
Ранее сообщалось, что житель КНР пытался незаконно вывезти из России три килограмма сушеного трепанга, спрятав его под курткой. Уточняется, что на пункте пропуска Полтавка таможенники обратили внимание на подозрительного туриста из Китая. Их внимание привлекло, то, что во время допроса пассажир начал сильно нервничать.
Девушку задержали по прилёте из китайского города Чэнду, откуда она привезла чуть больше грамма марихуаны.
Ранее сообщалось, что житель КНР пытался незаконно вывезти из России три килограмма сушеного трепанга, спрятав его под курткой. Уточняется, что на пункте пропуска Полтавка таможенники обратили внимание на подозрительного туриста из Китая. Их внимание привлекло, то, что во время допроса пассажир начал сильно нервничать.
Андрей Гаврилов