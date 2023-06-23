Экс-чиновник Манишин признался в убийствах пяти девушек

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Baza: Бывший замглавы Калманского района Манишин признался в убийствах пяти девушек более 20 лет назад
Бывший заместитель администрации Калманского района Алтайского края Виталий Манишин признался в убийстве пяти девушек и стал фигурантом дела барнаульского маньяка. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По информации канала, основная часть убийств произошла в 2000 году летом. За это время исчезли пять абитуриенток, планирующих поступать в АлтГТУ.
Родители пропавших девушек дали одинаковые показания - перед исчезновением каждая из жертв должна была встретиться с человеком, обещавшим помочь при поступлении в вуз. Однако дальше их след терялся, а спустя год тела некоторых студенток нашли под Барнаулом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве трое россиян изнасиловали 13-летнюю пьяную знакомую. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации канала, основная часть убийств произошла в 2000 году летом. За это время исчезли пять абитуриенток, планирующих поступать в АлтГТУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве трое россиян изнасиловали 13-летнюю пьяную знакомую. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян