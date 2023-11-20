Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань приговорен к 18 годам лишения свободы

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Суд приговорил бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя за создание преступного сообщества к 18 годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 117 млн рублей. Об этом сообщает «360».
Уточняется, что бывший глава Клинского района присваивал имущество и земельные участки, привлекая к преступлениям родственников и подконтрольные фирмы.
Подельники Постриганя также получили наказания за свою преступную деятельность. Таким образом, гендиректор центра юридических услуг Алексей Полунин приговорен к 12 годам колонии, юрист Вадим Ермошкин – к семи годам, эксперт Андрей Бекетов получил 5,5 лет лишения свободы.
При этом издание напоминает, что в 2020-м Постригань уже был осужден на 15 лет пребывания в колонии строго режима за коррупцию. Также ему был назначен штраф в размере 116 млн рублей.
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Подельники Постриганя также получили наказания за свою преступную деятельность. Таким образом, гендиректор центра юридических услуг Алексей Полунин приговорен к 12 годам колонии, юрист Вадим Ермошкин – к семи годам, эксперт Андрей Бекетов получил 5,5 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова