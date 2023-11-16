Экс-глава правительства Самарской области Кудряшов арестован судом до 12 января

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Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов арестован судом до 12 января по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По одной из версий, Кудряшов, находившийся на посту главы правительства с 2019 года, предположительно содействовал выделению из бюджета 200 миллионов рублей на строительство метростанции «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Впоследствии проект был отменен, однако средства не вернулись в бюджет.
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