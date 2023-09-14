Экс-глава Росприроднадзора Митволь приговорён к 4,5 годам лишения свободы

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Олега Митволя, виновного в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, приговорили к лишению свободы на 4,5 года. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был задержан в июле 2022 года по подозрению в хищении государственных средств, направленных на строительство метро в Красноярске. В сентябре текущего года он признал свою вину, сознавшись, что из выделенных государством 950 миллионов рублей, он похитил 900.
Железнодорожный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по статье уголовного кодекса РФ «Мошенничество».
Взятый под стражу прямо в зале суда Митволь заявил, что не согласен с решением красноярского суда и будет требовать обжалования.
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Анастасия Чинкова