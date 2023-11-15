Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова госпитализировали после задержания

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Экс-врио председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова госпитализировали сразу после его задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Накануне ФСБ провела обыски у первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области, который уволился в тот же день. Кудряшов вместе с коллегой перечислил 194 млн рублей на проект компании «Волгатрансстрой-проект», которая собиралась строить станцию метро «Самарская». Однако позже делать это передумали, объяснив свое решение маленьким расстоянием между станциями, а деньги пропали. При этом 14 ноября, Кудряшов внезапно объявил о своей отставке по состоянию здоровья.
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