Экс-игрок «Анжи» Гасанов задержан с мефедроном

РИА Новости/Саид Царнаев
Полицейские остановили Гасанова за переход в неположенном месте, а после решили досмотреть из-за необычного поведения.
29-летний футболист играет за клуб «Сухран» из Узбекистана.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан чемпион мира по рукопашному бою Баймасханов с наркотиками. Правоохранители в Москве задержали с наркотиками чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова, пишет РИА Новости.
Инцидент случился в центре Москвы на Тестовской улице. Сотрудники ГИБДД остановили такси, у пассажира обнаружили свёрток с наркотиками. Возбуждено уголовное дело.