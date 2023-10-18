Экс-майор из Сургута, который пытал задержанных, сбежал из зала суда

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В Югре огласили приговор бывшему полицейскому, наносившему задержанным побои, но он сбежал из зала заседаний.
URA.RU, ссылаясь на пресс-службу суда, сообщает, что майор полиции из Сургута избивал задержанных зимой 2020 года. Он применял спецсредства, использование которых было признано незаконным. Потерпевшие не оказывали сопротивления при задержании и не представляли опасности для сотрудника ОВД,
Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы и звания. Бывшего полицейского посадили на 6,5 лет. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде, а, когда услышал его, самостоятельно покинул здание, не дождавшись конвоиров.
Мужчина объявлен в федеральный розыск.
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Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы и звания. Бывшего полицейского посадили на 6,5 лет. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде, а, когда услышал его, самостоятельно покинул здание, не дождавшись конвоиров.
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Мария Фирсова