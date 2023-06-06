Экс-начальника главка МВД Сугробова выпустили по УДО

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Решение выпустить бывшего правоохранителя принял Скопинский районный суд Рязанской области после изучения ходатайства обвинённого.
Ранее задержанный пилот украинской военной разведки признался Федеральной службе безопасности РФ, что Киев планировал переброску переносных малых ядерных зарядов, для совершения терактов на территории России.
Напомним, Киев планировал совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные элементы. Таким образом, территория РФ стала бы непригодной для жизни.