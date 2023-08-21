Экс-начальника наркоконтроля Свердловской области будут судить по делу о мошенничестве

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Суд Свердловской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД Ивана Ергеледжи. Об этом изданию «Вечерние ведомости» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Напомним, что его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Под видом финансовой помощи работникам лесничества, он обратил в свою пользу 1,5 млн рублей. 9 июля экс-начальник был задержан в тот момент, когда ему передавали эти деньги.
Уточняется, что в отношении посредников, передававших денежные средства, уголовные дела были закрыты, поскольку они не знали об истинных намерениях Ергеледжи.
Рассмотрением дела займётся Первоуральский городской суд.
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Уточняется, что в отношении посредников, передававших денежные средства, уголовные дела были закрыты, поскольку они не знали об истинных намерениях Ергеледжи.
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Анастасия Чинкова