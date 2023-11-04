Экс-президент Гвинеи совершил побег из тюрьмы

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Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы.
BBC пишет, что группа злоумышленников штурмовала тюрьму в столице страны Конакри ранним утром в субботу, 4 ноября, освободив Камару и других троих заключенных. Министр юстиции Гвинеи Чарльз Альфонс Райт подтвердил побег экс-президента страны.
Гвинейские власти временно закрыли границы страны. Кроме Муссы Дадиса Камары совершил побег бывший министр правительств полковник Клод Пиви.Камара и его сторонники содержались в тюрьме за ликвидацию представителей оппозиции.
Мусса Дадис Камара правил Гвинеей с 24 декабря 2008 года по 21 декабря 2010 года. Камара обвинялся в причастности к убийству 157 протестующих на стадионе Конакри 28 сентября 2009 года.
В январе 2010 года Камара говорил, что не вернётся на родину. Но в сентябре прошлого года он вернулся в Гвинею.
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«Мы их найдем. И виновные будут привлечены к ответственности», —сказал Райт.
Мусса Дадис Камара правил Гвинеей с 24 декабря 2008 года по 21 декабря 2010 года. Камара обвинялся в причастности к убийству 157 протестующих на стадионе Конакри 28 сентября 2009 года.
В январе 2010 года Камара говорил, что не вернётся на родину. Но в сентябре прошлого года он вернулся в Гвинею.
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Мария Фирсова