Экс-президента компании «Балтика» Шерстенникова заключили под стражу

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова заключили под стражу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и её вице-президента Антона Рогачевского. Уточнялось, что они задержаны по делу о мошенничестве. Из-за их противозаконных действий компании «Балтика» грозит ущерб в размере 100 миллионов рублей.
Читайте также:
Вероятная соучастница по делу «Балтики» скрылась в Европе
В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»
Следователи попросили об аресте бывших топ-менеджеров «Балтики»
Анастасия Чинкова