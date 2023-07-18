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Экс-сотрудница администрации Углича просила СБУ взорвать местную ГЭС и затопить город

18 июля 2023, 12:25

Фото: iStock/irene_rebrova

Бывшая сотрудница администрации Углича попросила СБУ взорвать местную ГЭС и затопить свой город для того, чтобы отомстить за увольнение с работы.
Отмечается, что осуществить задуманное не удалось — сегодня 36-летнюю женщину, которая работала на Службу безопасности Украины, задержали сотрудники ФСБ.

По данным телеграм-канала Mash, Вероника Нетунаева работала юристом в городских органах власти, однако попала под сокращение. По этой причине она планировала передать кураторам координаты Угличской ГЭС для дальнейшего подрыва и затопления администрации.


Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ предотвратила теракт в Угличе Ярославской области. 36-летняя россиянка по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию, касающуюся объекта критической инфраструктуры Ярославской области, с целью совершения теракта.

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#СБУ
#ФСБ
#теракт
#Углич
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В Сочи спасатели ищут туриста, который пропал в море
18 июля 2023, 12:04

Фото:iStock/Anton_Sokolov

В Лазаревском районе Сочи во время купания пропал мужчина, который не умеет плавать.
Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в своём тг-канале сообщил, что за помощью обратился брат пропавшего.
 
По его словам, в понедельник они загорали на пляже в поселке Лоо. Мужчина исчез из виду, когда вошел в море. Сообщается, что пропавший не умеет плавать.
 
Спасатели обследуют акваторию моря на катере и гидроцикле территорию от посёлка Дагомыс до Якорной Щели.

Ранее сообщалось, что турист утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма. Об этом пишет РИА Новости. 

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#Сочи
#море
#спасатели
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В Московской области девушку по плечо затянуло в зернодробильную машину
18 июля 2023, 12:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

25-летняя девушка работала с зернодробильной машиной. Неожиданно её одежду затянуло в движущийся механизм.
Пострадавшую госпитализировали с серьёзной травмой: деталь от техники вошла практически до плеча, пишет Baza.
 
Врачи Каширской больницы экстренно провели операцию, чтобы спасти руку. Сначала они обработали рану, осторожно выделили зажатые, повреждённые сосуды и нервы, а затем извлекли механизм, после чего зашили мышцы.
 
Операция длилась час. В данный момент девушка восстанавливается.

Ранее врачи Солнечногорской больницы провели операцию 35-летней пациентке, получившей ножевое ранение в области шеи.

Бригада скорой помощи привезла раненую женщину в Солнечногорскую больницу, где врачи провели экстренное обследование, в ходе которого выявили, что кровопотеря не критична и центральные артерии не повреждены, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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#Подмосковье
#хирурги
#врачи
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В Воронежской области задержали мужчину, которого подозревают в подрыве главы Рамонского района Фролова
18 июля 2023, 11:44

Фото: iStock/blinow61

Автомобиль Николая Фролова, который возглавлял администрацию Рамонского района, пытались подорвать ещё в декабре 2019 года.
Взрывное устройство сработало, когда Фролов открыл дверь служебной машины, которая была припаркована в 20 метрах от его дома. Но мужчина выжил, получив тяжёлые травмы и осколочные ранения.
 
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Но тогда, так и не удалось выяснить, кто и зачем хотел избавиться от чиновника. Спустя 3,5 года, правоохранители задержали подозреваемого — 46-летнего Андрея Богомазова.
 
Shot пишет, что покушение было организовано из-за помещения в местном торговом центре. Предполагается, что Богомазов не мог договориться об аренде помещения в ТЦ на улице Ильинского в Рамони, где собирался открыть продуктовый магазин.
 
Именно из-за этого, по данным Shot, мужчина мог заложить СВУ под KIA Sorento Фролова.

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#Воронежская область
#покушение
#СВУ
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В Москве трое рабочих потеряли сознание во время очистки резервуаров на очистных сооружениях
18 июля 2023, 11:28

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

ЧП случилось на севере столицы. Трое человек потеряли сознание во время очистки резервуаров на очистных сооружениях.
360tv сообщает, что люди потеряли сознание во время работ в районе Ленинградского шоссе. По данным Baza, рабочие чистили резервуар в районе дома №45 на Ленинградском шоссе.
 
Во время работы они потеряли сознание. Сейчас люди лежат на дне резервуара, их пытаются вытащить и откачать.

Ранее четверо рабочих в Мытищах погибли во время откачки воды, предварительно, из-за отравления угарным газом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что тела четырех мужчин были обнаружены в коллекторе возле многоэтажки по улице Борисовка. Предположительно, они осуществляли откачку воду без индивидуальных средств защиты, в результате чего отравились угарным газом.

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#Москва
#Ленинградское шоссе
#очистные сооружения
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Турист, который пытался поджечь Мавзолей в Москве, оказался рецидивистом
18 июля 2023, 11:15

Фото:istockphoto/jptinoco

Мужчину ранее задерживали на Красной площади с коктейлями Молотова.
Shot пишет, первую диверсию 37-летнего мужчины 18 мая предупредили полицейские. Они остановили подозрительного туриста. Мужчина дёргался, подходил к прохожим и что-то им говорил.
 
Тогда у него изъяли две бутылки с бензином и доставили в отдел полиции, но там ему стало плохо. Медики диагностировали у него психическое расстройство, которое вызвали яды или химикаты.
 
Накануне перед своим днём рождения мужчина вновь приехал на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей. На него составлен протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД.

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#Москва
#Мавзолей
#Ленин
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В Самарской области мужчина привез окровавленную тушу коровы к зданию администрации
18 июля 2023, 11:05

Фото:istockphoto/Liudmila Chernetska

Мужчина привез коровью тушу к районной администрации, чтобы заявить о проблеме захоронения крупного рогатого скота в Нефтегорске.
Telegram-канал «Самара №1» сообщает, что туша разделанной коровы появилась днем 17 июля на главной площади Нефтегорска, прямо перед зданием администрации Нефтегорского района.
 
Местный житель данной акцией хотел продемонстрировать трудности с утилизацией животных.
 
«Утилизировать негде если в Нефтегорске — пожалуйста, будем здесь утилизировать», — сказал мужчина.
Портал 63.ru приводит комментарий главы района. Чиновник рассказал о наличии мест для захоронения крупного рогатого скота и анонсировал проверку. По словам главы Нефтегорского района Александра Баландина, ранее животновод не оставлял обращения и не жаловался в Роспотребнадзор.

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#Самарская область
#животноводство
#администрация
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В Москве экстренно госпитализировали Народного артиста РФ Ясуловича
18 июля 2023, 10:41

Фото:iStock/sudok1

У 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и подарил голос королю Гарольду из «Шрека», подозревают острое повреждение почек.
Mash пишет, что хирурги уже дважды прооперировали артиста. 81-летний Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последние несколько дней. Его состояние резко ухудшилось.
 
Медики экстренно госпитализировали артиста. Провели операции — в почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма. В ближайшее время хирурги планируют провести ещё одну.
 
Руководитель актёрской мастерской ВГИКа находится в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следят за его самочувствием, пишет Mash.

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#Ясулович
#актёр
#артист
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Суд арестовал у Блиновской более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты
18 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/AMilkin

Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской суммой более 100 миллионов рублей в различной валюте, передает ТАСС.
Уточняется, что обеспечительные меры были наложены на коллекционные золотые монеты и 50 банковских счетов в разных банках.

По делу Блиновской арестованы семь монет номиналом десять рублей, восемьдесят монет Георгий Победоносец, еще двенадцать монет в индивидуальных футлярах, а также несколько двухрублевых и одна рублевая монета.

Отмечается, что суд арестовал 21 объект недвижимости, который расположен в Москве, Подмосковье, Ярославской области и два машино-места.

Напомним, 27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией за неуплату налогов на общую сумму около миллиарда рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявлял, что основательница «Марафона желаний» к настоящему моменту выплатила «мизерную сумму» — всего 10 миллионов рублей налоговой задолженности.

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#Блиновская
#блогер
#арест
#суд
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В Смоленской области пятилетний мальчик из Подмосковья утонул в аквапарке
18 июля 2023, 10:14

Фото: iStock/Fedorovekb

В Аквапарке «Кико» в Смоленской области утонул пятилетний мальчик во время прыжков на водных батутах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, несчастный случай произошел в деревне Лебедки в аквапарке «Кико». Пятилетний мальчик из Подмосковья отдыхал там вместе с папой и братом-близнецом. Он прыгал на батутах, однако в какой-то момент упал в воду и начал тонуть. Спасатели и отец попытались его спасти, но им этого не удалось.

Сейчас специалисты выясняют все детали и подробности случившегося.

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#ребенок
#ЧП
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Подмосковье ищет медработников