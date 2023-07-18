Экс-сотрудница администрации Углича просила СБУ взорвать местную ГЭС и затопить город

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Бывшая сотрудница администрации Углича попросила СБУ взорвать местную ГЭС и затопить свой город для того, чтобы отомстить за увольнение с работы.
Отмечается, что осуществить задуманное не удалось — сегодня 36-летнюю женщину, которая работала на Службу безопасности Украины, задержали сотрудники ФСБ.
По данным телеграм-канала Mash, Вероника Нетунаева работала юристом в городских органах власти, однако попала под сокращение. По этой причине она планировала передать кураторам координаты Угличской ГЭС для дальнейшего подрыва и затопления администрации.
Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ предотвратила теракт в Угличе Ярославской области. 36-летняя россиянка по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию, касающуюся объекта критической инфраструктуры Ярославской области, с целью совершения теракта.
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По данным телеграм-канала Mash, Вероника Нетунаева работала юристом в городских органах власти, однако попала под сокращение. По этой причине она планировала передать кураторам координаты Угличской ГЭС для дальнейшего подрыва и затопления администрации.
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Екатерина Коршунова