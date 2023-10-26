Суд заочно приговорил экс-сотрудника ФСБ к девяти годам колонии по делу Захарченко

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Военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина к девяти годам колонии строгого режима. Сенин был посредником в даче взятки осужденному ранее бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил признать Сенина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима», — озвучил приговор судья.Государственный обвинитель ранее запрашивал ему 11 лет колонии строгого режима. Из-за того, что Сенин находится в международном розыске, приговор ему вынесли заочно.
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Алина Юрчак