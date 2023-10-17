Экс-сотрудника МВД оштрафовали за срубленную в Подмосковье сосну и уничтожили его топор

Фото: Комлесхоз МО
Жителя Подмосковья, незаконно срубившего в подмосковном лесу сосну, оштрафовали на 55 тыс рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Полицейские из Ногинска сообщили в лесничество о рубке дерева на территории лесного фонда. Специалисты Ногинского лесничества установили, что санитарно-оздоровительные мероприятия на этом участке не назначались, разрешение на рубку деревьев никому не выдавалось», – говорится в сообщении.
Факт правонарушения подтвердился на месте. Оказалось, что в канун Рождества в лесу была срублена сосна диаметром 24 см. Ущерб лесному фонду лесничие оценили в 45 тыс рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Однако в августе суд оштрафовал нарушителя ещё на 10 тыс рублей. Топор, которым было совершено преступление, по решению суда уничтожен.
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Лора Луганская