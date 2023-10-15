Экс-супруга обокрала раненного участника СВО и пропала

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Бывшая жена участника СВО сняла с его счёта три миллиона рублей и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что деньги принадлежали 36-летнему участнику СВО, который получил их за нахождение в зоне боевых действий, а часть суммы была предоставлена в качестве компенсации за полученное ранение.
Военный утверждает, что деньги украла бывшая супруга, карта которой была привязана к его счёту. Такую версию приняли и специалисты Следственного комитета, которые объявили женщину в розыск. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре неизвестные обокрали участника СВО. Они украли у него боевые награды и сумму в размере одного миллиона рублей.
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Военный утверждает, что деньги украла бывшая супруга, карта которой была привязана к его счёту. Такую версию приняли и специалисты Следственного комитета, которые объявили женщину в розыск. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
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Анастасия Чинкова