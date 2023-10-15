Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Экс-супруга обокрала раненного участника СВО и пропала

Экс-супруга обокрала раненного участника СВО и пропала

Baza: экс-жена украла у раненного участника СВО три миллиона рублей и пропала
15 октября 2023, 18:43
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Бывшая жена участника СВО сняла с его счёта три миллиона рублей и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что деньги принадлежали 36-летнему участнику СВО, который получил их за нахождение в зоне боевых действий, а часть суммы была предоставлена в качестве компенсации за полученное ранение.

Военный утверждает, что деньги украла бывшая супруга, карта которой была привязана к его счёту. Такую версию приняли и специалисты Следственного комитета, которые объявили женщину в розыск. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.


Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре неизвестные обокрали участника СВО. Они украли у него боевые награды и сумму в размере одного миллиона рублей.

Читайте также:

Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» обокрали в Москве

СК РФ займётся выходцами из Азербайджана, избивающими людей в Петербурге

В Екатеринбурге бывший наркоман помог полиции разоблачить банду наркоторговцев
#сво
#военные
#кража
#супруги
#счёт
Читайте нас в
В Подольске клиентка избила продавца за отказ обслужить её после закрытия
Mash: клиентка избила продавщицу за отказ обслужить её после закрытия
15 октября 2023, 18:28

Фото: iStock/Chalabala

В подмосковном Подольске клиентка избила продавца зоомагазина за отказ обслуживать её после закрытия. Об сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошёл 6 октября. Продавец Светлана по завершении рабочего дня начала принимать новый товар, но забыла закрыть входную дверь в магазин. Тогда в помещение вошла женщина, которая хотела купить поводок для собаки. После того, как Светлана сообщила о закрытии магазина между женщинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку. 

На кадрах, размещённых Mash, видно, что клиентка избивает продавца и тянет её за волосы.

В результате драки Светлана получила многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму. Женщину экстренно госпитализировали.

Читайте также:

 СК РФ займётся выходцами из Азербайджана, избивающими людей в Петербурге

В Санкт-Петербурге подростки сломали позвоночник однокласснику

В Свердловской области водитель сбил пешехода и сбросил его тело в канаву
#подмосковье
#избиение
#происшествие
#магазин
#клиент
Читайте нас в
СК РФ займётся выходцами из Азербайджана, избивающими людей в Петербурге
Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей азербайджанцами
15 октября 2023, 17:47

Фото: iStock/mrohana

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором видно как выходцы из Азербайджана избивают людей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Петербурге орудует компания азербайджанцев, которые избивают прохожих и публикуют соответствующие видео в своих соцсетях. Своими жертвами они, как правило, выбирают людей славянской внешности.

Уточняется, что избиения происходят в разных местах города, однако чаще всего около метро и в торговых центрах.

Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову возбудить в отношении мужчин уголовные дела и предоставить соответствующий доклад.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге подростки сломали позвоночник однокласснику

В Санкт-Петербурге более 8 кг кокаина обнаружили на грузовом судне

В Ленобласти посетители турбазы утонули в озере
#ск рф
#избиение
#мигранты
#санкт-петербург
#видео
Читайте нас в
Украинские наёмники устроили перестрелку с военными в Судане, погибли более 10 человек
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских военных
15 октября 2023, 16:38

Фото: iStock/Olena_Z

В Судане произошла перестрелка между местными военнослужащими и наёмниками из Украины, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.
Уточняется, что перестрелка на базе в столице Судана произошла после того, как украинские военные выступили с поддержкой действий Израиля в секторе Газа. 

В ходе конфликта было убито восемь украинцев и десять суданцев.  

Издание отмечает, что эта ситуация дала информацию о нахождении украинских военнослужащих на суданской авиабазе Вади Сейдна. 

Ранее стало известно, что европейская страна готова принять у себя 220 граждан Украины, эвакуированных из Израиля. Уточняется, что большинство из них после этого отправятся на родину. 

Читайте также:

Украине предсказали борьбу с Израилем за поставки западных вооружений

Стало известно, кого будут поддерживать США

«Отголосок антироссийской истерии»: в США объяснили слова Зеленского о Путине
#украина
#сектор газа
#израиль
#военные
Читайте нас в
В Иране обнаружили мёртвыми режиссёра Мехрджуи и его жену
15 октября 2023, 16:21

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело известного иранского режиссёра, сценариста, номинанта на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля 1971 года Дариюша Мехрджуи и его жены Вахидех Мохаммадифар нашли в их доме на севере Ирана.
Tasnim пишет, что в субботу вечером трупы Дариюша Мехрджуи и его супруги Вахидех Мохаммадифар нашла их дочь, которая позвонила в полицию.
 
Иранский режиссер вместе с семьей жил в частном доме в провинции Альборз. На телах погибших обнаружили побои и порезы. По данным судмедэкспертов, смерть наступила от удушения, мощных ударов и порезов.
 
Представитель сил правопорядка Ирана Монтазер Альмахди заявил, что преступник будет найден и отправлен под суд.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в расчленении женщины в Южном Тушино признал вину. 

Читайте также:

В Ленобласти посетители турбазы утонули в озере

В горах Непала нашли тело альпинистки Оленевой

В Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком
#иран
#убийство
#режиссёр
Читайте нас в
В Ленобласти посетители турбазы утонули в озере
15 октября 2023, 15:54

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Выборгском районе Ленинградской области в озере утонули двое посетителей турбазы.
РЕН ТВ пишет, что инцидент случился 14 октября в поселке Маслово. Компания из пяти человек арендовала домик на территории базы отдыха.  В МЧС сообщили, что четверо рыбаков отправились рыбачить на озере Михалевское. 
 
«Лодка перевернулась. Двое смогли выбраться на берег», - сообщили в МЧС.
Пока спасателям удалось извлечь из воды тело одного погибшего. Тело второго продолжают искать.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком. Авария произошла накануне поздно вечером на автодороге М-5 «Урал» в Саткинском районе. КамАЗ с полуприцепом двигался на слишком большой скорости. Его занесло на встречку, где произошло столкновение с Kia Rio. Легковую машину по инерции отбросило на фуру Shacman.

Читайте также:

В горах Непала нашли тело альпинистки Оленевой

В Непале россиянка упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири

В Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком
#чп
#ленинградская область
#мчс
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге более 8 кг кокаина обнаружили на грузовом судне
15 октября 2023, 15:43

Фото: istockphoto/donvictorio

Судно прибыло в Санкт-Петербург из Панамы.
SHOT сообщает, что на судне Wild Cosmos, которое ходит под флагом Багамских островов, таможенники обнаружили 8 странных брикетов с неизвестным порошком внутри. Брикеты были обмотаны непрозрачной лентой.

Эксперты выяснили, что в брикетах было более 8 кг кокаина. Их спрятали под потолком одного из помещений судна. В данный момент выясняется, кому принадлежали брикеты, и для кого предназначались.

Ранее в Екатеринбурге бывший наркоман помог полиции разоблачить банду наркоторговцев. Водитель-курьер получил заказ утром 13 октября. Посылку нужно было доставить из Чкаловского района в Верх-Исетский. В пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Мужчина догадался, что в посылке находятся наркотики и отвёз их в полицию.

Читайте также:

В Екатеринбурге бывший наркоман помог полиции разоблачить банду наркоторговцев

В Ярославской области мужчина обвиняет полицейских в подбросе наркотиков

Победителю шоу «Танцы» Щебету грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков
#санкт-петербург
#наркотики
#полиция
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге подростки сломали позвоночник однокласснику
15 октября 2023, 13:38

Фото: istockphoto.com/tiero

В Приморском районе Санкт-Петербурга 7-летнему мальчику сломали позвоночник на перемене.
«78.ru» пишет, что первоклассника госпитализировали с переломом позвоночника из школы. По словам мальчика, на перемене одноклассники схватили его за руки и ноги и бросили спиной на парту.
 
После уроков ребёнок начал жаловаться на сильные боли в области шеи. Родители отвезли его в больницу.
 
Первокласснику диагностировали компрессионный перелом одного из позвонков. От госпитализации родители отказались.

Ранее  в школе № 16 в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае ученицы старших классов заставили извиняться ученицу, поставив ее на колени. В Сеть попало видео, где более взрослые девочки издевались и унижали ученицу. Они заставили девочку извиняться. Однако им этого оказалось недостаточно, они поставили девочку на колени и заставили сложить руки вместе и вымаливать прощение у одной из них.

Читайте также:

В Хабаровском крае школьницы заставили ученицу извиняться, стоя на коленях

В Приморье 7-летняя девочка заблудилась и провела ночь в лесу

В Барнауле отец 4 года занимался сексом с дочерью по её просьбе
#школа
#дети
#чп
Читайте нас в
В Екатеринбурге бывший наркоман помог полиции разоблачить банду наркоторговцев
15 октября 2023, 13:09

Фото: iStock/akiyoko

Ранее мужчина был судим по 228 статье УК РФ.
Водитель-курьер получил заказ утром 13 октября. Посылку нужно было доставить из Чкаловского района в Верх-Исетский. В пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Мужчина догадался, что в посылке находятся наркотики и отвёз их в полицию. 

Там обнаружили 7 г мефедрона. Полицейские провели обыск у отправителя и нашли у него дома электронные весы и еще 12 г мефедрона, а в телефоне были обнаружены фотографии закладок. 

Выехав на указанные места, полицейские обнаружили более 3 кг веществ. Отправитель и получатель посылки задержаны.

Читайте также:

В Ярославской области мужчина обвиняет полицейских в подбросе наркотиков

В Москве с наркотиками задержан член избирательной комиссии по Крылатскому

В доме бывшей главы Ступино нашли нарколабораторию и три килограмма мефедрона
#наркотики
#полиция
#чп
Читайте нас в
В Свердловской области водитель сбил пешехода и сбросил его тело в канаву
15 октября 2023, 11:20

Фото: iStock/PinkBadger

Водитель в Свердловской области наехал на пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Уточняется, что происшествие случилось 12 октября в районе 04:30 (02:30 по московскому времени) в селе Коркинское Свердловской области. Автомобилист наехал на пешехода, после чего сбросил его тело в ближайшую канаву. От полученных травм пешеход 1969 года рождения скончался на месте.

На месте аварии сотрудники ГИБДД обнаружили осколки кузова автомобиля, по которым удалось найти его владельца. Им оказался 40-летний мужчина, который объяснил, что из-за плохой видимости не заметил человека на проезжей части и совершил наезд. Он также сознался в том, что оттащил тело в канаву.

В пресс-службе УГИБДД отметили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

В Ярославской области мужчина обвиняет полицейских в подбросе наркотиков

В Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком

В горах Непала нашли тело альпинистки Оленевой
#дтп
#водитель
#пешеход
#гибдд
#уголовное
Читайте нас в
Достижения.рф