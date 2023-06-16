Экс-участковый и фермер искупались в чане с молоком в Ростовской области

Фото: istockphoto.com / Visivasnc
Уточняется, что в сеть попали кадры, на которых фермер Дмитрий Ганженко и экс-участковый Максим Маслаков купаются в чане с молоком на одном из предприятий.
«Перед принятием ванны один из них снял трусы, потому что «молоко чистое», второй постеснялся раздеться», — говорится в сообщении.Предприятие, где купались мужчины, занимается производством молока. Чтобы не отпугнуть потребителей, жена фермера попыталась оправдать его. Она сказала, что якобы это было не молоко, а химикаты в воде среагировали на мужчин и побелели.
Позднее мужчины сами извинились перед жителями сельского поселения за свой поступок. Они утверждают, что закинули в чан просроченное сухое молоко, чтобы «посмотреть, что будет», а после решили снять видео для семейного архива. После инцидента, по словам мужчин, они слили всю жидкость в яму.
«В Роспотребнадзоре уже провели расследование и выяснили, что компания, арендующая тот цех, находится в стадии ликвидации, и Семикаракорский маслосырзавод сырьё с этой фермы на данный момент не получал», — отмечается в материале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что , физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы.