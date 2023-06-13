Рязанский бизнесмен погиб во время прыжка с парашютом в Коломне

Фото: istockphoto.com / Mauricio Graiki
В Коломне во время прыжка с парашютом погиб бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио - Рязань», который в последнее время управлял сетью медицинских клиник «Инвитро»
Бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио - Рязань» погиб во время прыжка с парашютом, передаёт Telegram-канал «112».
Уточняется, что трагедия произошла в подмосковной Коломне.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что трагедия произошла в подмосковной Коломне.
«51-летний Сергей Цыганов совершил прыжок с самолета Ми-8, выполнил низкий разворот на высоте 60 метров, а после столкнулся с землей на высокой скорости», — говорится в сообщении.Цыганов скончался в больнице. В последние годы мужчина управлял в Рязани сетью медицинских клиник «Инвитро».
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Яна Таёжная