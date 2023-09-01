Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь сознался в хищении 900 млн рублей

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Председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сознался в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что рассмотрением дела будет заниматься Железнодорожный районный суд Красноярска. Судебное дело назначено на 14 сентября.
Напомним, что Олега Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей, предоставленных государством для строительства метро. Позднее экс-замглавы Росприроднадзора находился под домашним арестом.
Метрополитен в Красноярске начали строить в 1995 году, однако работы неоднократно приостанавливались из-за финансовых проблем. В 2013 году строительство законсервировали. Но уже в 2019 году по федеральному проекту «Чистый воздух» было выделено 950 млн рублей на возобновление строительства. Первая линия метро, длиной 9,76 км, будет построена к 2026 году.
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Напомним, что Олега Митволя арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей, предоставленных государством для строительства метро. Позднее экс-замглавы Росприроднадзора находился под домашним арестом.
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Анастасия Чинкова