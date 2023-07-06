Экс-замминистра образования и науки РФ Переверзеву обвинили в особо крупном мошенничестве

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Следователи предъявили бывшему первому заму министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС пишет, что обвинение связывают с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Делом занимается главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.
с 25 апреля у Валентины Переверзевой проводят обыски, допрашивают и проводят очные ставки с другими фигурантами.
Экс-заместитель министра была назначена на должность в марте 2017 года. Осенью 2018 года она её покинула.
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с 25 апреля у Валентины Переверзевой проводят обыски, допрашивают и проводят очные ставки с другими фигурантами.
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Мария Фирсова