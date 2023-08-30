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Экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай попала в ДТП на Бали

30 августа 2023, 11:52

Фото: istockphoto/PhotoFra

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила, что попала в аварию на Бали.

По словам Айзы, она наехала на мотоцикл с человеком, и это её первая авария на острове. Блогерша решила поехать по короткой, но узкой дороге домой. Ей пришлось сдать назад, чтобы пропустить другую машину. Отъехав, она услышала «жесткий хруст». Пострадавшим оказался русский турист. Мужчина обматерил блогершу, думая, что местные явились виновниками аварии. Но, увидев россиянку за рулём, извинился. Незнакомец избежал травм, но повреждения получил его мотоцикл.
«У колеса сверху крыло сломалось. Он не хотел брать у меня деньги, но я ему перевела. Тысячу рублей он у меня с трудом взял. Я чувствую такую вину за собой, просто ужас. Но мы сдружились, переписываемся, болтаем. А он, кстати, очень красивый», — написала в одной из социальных сетей блогерша.
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#дтп
#авария
#туризм
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Скорая помощь, экстренно доставлявшая пациента, насмерть сбила женщину
В Бийске скорая помощь, экстренно доставлявшая пациента, насмерть сбила женщину
30 августа 2023, 17:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Бийск Алтайского края скорая помощь, которая экстренно доставляла пациента в больницу, насмерть сбила женщину на пешеходном переходе, сообщили пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.
«В городе Бийске, на улице Ленина, в районе дома 256, водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель со включенными спецсигналами, двигаясь по улице Ленина от переулка Коммунарский в направлении переулка Кожевенный, на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода–женщину, 1984 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

От полученных травм женщина скончалась на месте. 

В результате происшествия была инициирована служебная проверка. 

Отмечается, что несовершеннолетнего пациента, который находился в той самой скорой помощи, после аварии забрала другая машина и успешно доставила в больницу.

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#машина
#скорая помощь
#алтай
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Россиянин плеснул бывшей девушке кислотой в лицо из-за ревности
В Усть-Лабинске мужчина облил кислотой бывшую девушку на почве ревности
30 августа 2023, 16:52

Фото: iStock/Andrii Zorii

В городе Усть-Лабинск Краснодарского края задержан мужчин, который облил свою бывшую девушку кислотой из-за ревности, сообщили представители ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.
В местную больницу доставили 21-летнюю девушку, которая заявила, что ее облили кислотой. Медики диагностировали у пострадавшей 30% химического ожога тела, повреждения головы, шеи, груди, верхних конечностей и лица. Девушка также потеряла зрение, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. 

Бывшего молодого человека пострадавшей, которого и подозревают в совершении этого преступления, задержали. Он признал свою вину. 

Девушка рассказала врачам, что бывший возлюбленный неоднократно угрожал ей расправой. Она обращалась в полицию, однако, там на ее заявления не реагировали.

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#зрение
#медики
#девушка
#ожоги
#краснодарский край
#полиция
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В Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку
30 августа 2023, 16:41

Фото: iStock/vmargineanu

В Брянской области в городе Сельцо футбольный фанаты устроили массовую драку. Разнять дерущихся удалось только прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, подрались болельщики команд «Сокол» и «Бежица». Началось все со словесной перепалки, которая очень скоро переросла в массовое побоище, остановить которое удалось только прибывшим на место сотрудникам полиции. При этом уточняется, что в драке сильно никто не пострадал. В больницы никто из подравшихся молодых людей не обращался.
 
При этом в ФК «Сокол» извинились перед жителями города за своих фанатов. Однако также отметили, что болельщики есть везде, и иногда они дерутся.

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#больницы
#гражданство
#спартак
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В Москве женщина чуть не умерла, потеряв 3 литра крови, во время аборта
30 августа 2023, 16:36

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Женщина потеряла 3 литра крови во время аборта в частной московской клинике.
РЕН ТВ пишет, что 37-летней пациентке проткнули матку, после чего началось кровотечение. В момент операции рядом с пациенткой не было ни анестезиолога, ни реаниматолога.
 
«Пострадавшую в состоянии геморрагического шока доставили в одну из столичных больниц. Она находится в реанимации», - сообщает источник.
Ранее в Улан-Удэ медики 20 часов уговаривали родителей дать согласие на операцию ребёнку. 9-летний мальчик оказался в больнице с подозрением на острый аппендицит. Диагноз подтвердили, врачи решили срочно оперировать ребёнка. Но родители отказались подписывать согласие на операцию и наркоз, заявив, что у сына, вероятно, возникнет аллергическая реакция. В это время состояние мальчика ухудшалось.

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#операция
#аборт
#москва
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Во Внуково обнаружили 12 мёртвых лис в багаже пассажира
30 августа 2023, 15:53

Фото: istockphoto/Wojciech Sobiesiak

В столичном аэропорту Внуково сотрудники ветеринарного контроля изъяли у прибывшего из Египта в Россию пассажира 12 тушек фенеков, лежавших в багаже.
Россельхознадзор сообщает, что глаза лис были мутными, а зрачки не реагировали на свет. Специалисты признали животных мёртвыми. 

У мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов на зверей, а также разрешения Россельхознадзора на ввоз лис в страну. 

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Перми собака остановила самолет, выскочив в аэропорту на взлетно-посадочную полосу.
Инцидент случился в пятницу, 18 августа, около 6:00.

«Аэропорт Пермь. Во время разбега экипажу была дана команда прекратить взлет, на полосе собака. Экипаж зарулил на стоянку», — пишет источник. 
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#самолет
#внуково
#аэропорт
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У подростка в Крыму остановилось сердце после выпитого энергетика
SHOT: Школьник выпил энергетик и впал в кому в Крыму
30 августа 2023, 15:44

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Школьник выпил энергетик и впал в кому в Крыму. Позже в больнице у него остановилось сердце. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, несовершеннолетнему стало плохо после того, как он выпил энергетический напиток.  

14-летнего школьника экстренно госпитализировали с диагнозом: отравление неизвестным веществом. Подросток находился под наблюдением врачей около недели. Ввиду ухудшения показателей анализов, медики приняли решение о транспортировке несовершеннолетнего в Симферополь. Однако, перед отправкой в специализированную больницу, у мальчика остановилось сердце.  

Медики выясняют причины смерти подростка. 

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#подросток
#отравление
#сердце
#медики
#ск
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Мужа подозревают в убийстве жены гантелей для фитнеса в Балашихе
30 августа 2023, 15:27

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Мужа подозревают в убийстве жены гантелей для фитнеса в подмосковной Балашихе. Мужчина скрылся с места преступления. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что тело 44-летней женщины в двухкомнатной квартире семьи обнаружили родственники. У пострадавшей была травма головы, а рядом с кроватью лежала окровавленная гантель, вес которой составлял 5 килограмм.

По информации SHOT, в момент обнаружения тела, супруга погибшей дома не оказалось. Судмедэксперты констатировали, что смерть женщины наступила около 10 часов назад. 

Сообщается, что преступника задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее в австралийском городе Кенвик женщина загорелась, пытаясь закурить сигарету. Женщину экстренно госпитализировали. Сперва ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, однако, вскоре, она все же скончалась от полученных травм.

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#подмосковье
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#женщины
#семьи
#дома
#тела
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В Тюмени десятки человек отравились на отдыхе в загородном клубе
30 августа 2023, 14:59

Фото: iStock/Staras

Несколько десятков тюменцев утверждают, что отравились на отдыхе в загородном клубе «Адмирал».
72.ru пишет, что отравившиеся были гостями на свадьбах и корпоративах, проходивших в клубе в начале августа. По словам пострадавших, они почувствовали недомогание на следующий день после праздника. У людей поднялась температура, начались рвота и диарея.
 
«На утро после свадьбы у двоих из гостей поднялась температура, появилась рвота и прочие сопутствующие симптомы. Затем по цепной реакции те же симптомы появились и у других гостей, у кого-то в легкой форме», —рассказала Дарья Воробьева, уточнив, что праздник был 11 августа.
«Отравили на корпоративе 18 августа. Ел только рыбу. Третий день уже температура и полоскает», — рассказал другой пострадавший тюменец.
Заболевшие подали заявление в Роспотребнадзор.

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#отравление
#здоровье
#роспотребнадзор
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В Белгородской области трое человек погибли в аварии
30 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Волоконовском районе Белгородской области произошло столкновения трёх автомобилей, трое человек скончались.
Областное УМВД сообщает, что примерно в 11:00 на 22 км трассы Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки произошло столкновение ВАЗ-2106, «ГАЗон NEXT» и «КамАЗа». Два последних автомобиля загорелись.

В аварии погибли водители всех машин. Сообщается, что пассажиров в автомобилях не было. Правоохранители установят причины случившегося.

Ранее в Саратовской области женщина погибла в перевернувшейся скорой. Автомобиль Lada Largus съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии скончалась 87-летняя женщина. Водитель и 47-летний пассажир госпитализированы с травмами.

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#дтп
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