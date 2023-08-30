Экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай попала в ДТП на Бали

Фото: istockphoto/PhotoFra
Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила, что попала в аварию на Бали.
«У колеса сверху крыло сломалось. Он не хотел брать у меня деньги, но я ему перевела. Тысячу рублей он у меня с трудом взял. Я чувствую такую вину за собой, просто ужас. Но мы сдружились, переписываемся, болтаем. А он, кстати, очень красивый», — написала в одной из социальных сетей блогерша.Читайте также:
Жена Гуфа подала на развод
Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время для примирения
Фанатка подала на Гуфа в суд из-за отмены концерта
Мария Фирсова