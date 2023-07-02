Эксперт Грэм-Джонс назвал причину взрыва на батискафе «Титан»

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По версии эксперта Грэма-Джонса, микротрещины явились причиной взрыва на батискафе «Титан»
Он заявил, что корпус «Титана», ширина которого равнялась всего 5 дюймам (около 12,7 см), несколько лет сталкивался с постоянными нагрузками. В сочетании с удлиненной формой аппарата это могло привести к образованию повреждений.
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